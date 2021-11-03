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Российский боец ММА избил свою бывшую возлюбленную и сломал ей руку

11:40:4511/3/2021
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Российский боец смешанного стиля Артур Кулинский, выступающий в промоушене Hardcore, нанес серьезные травмы девушке, с которой расстался.

Артур Кулинский - боец ММА. Фото: Instagram / acab.abubandit

В России продолжаются случаи насилия над женщинами со стороны их бывших. История еще одной девушки, расставшейся с парнем, закончилось плачевно, тем более ее бывший - боец ММА.

Российский боец смешанного стиля Артур Кулинский, выступающий в промоушене Hardcore, нанес серьезные травмы своей девушке и сломал ей руку, об этом сообщила юрист Екатерина Гордон на своей странице в Instagram.

Екатерина пояснила, что нападение произошло в тот момент, когда пара уже рассталась.

- Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам... Полицейские, приехав, с «бойцом» с удовольствием... сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди, — написала Гордон.

В России до сих пор не принят закон о домашнем насилии. Принятие законопроекта анонсировали на начало 2022 года, но похоже, в Госдуме нет дела до пострадавших от своих бывших и нынешних.

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