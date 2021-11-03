Российский боец ММА избил свою бывшую возлюбленную и сломал ей руку

В России продолжаются случаи насилия над женщинами со стороны их бывших. История еще одной девушки, расставшейся с парнем, закончилось плачевно, тем более ее бывший - боец ММА.
Российский боец смешанного стиля Артур Кулинский, выступающий в промоушене Hardcore, нанес серьезные травмы своей девушке и сломал ей руку, об этом сообщила юрист Екатерина Гордон на своей странице в Instagram.
Екатерина пояснила, что нападение произошло в тот момент, когда пара уже рассталась.
- Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам... Полицейские, приехав, с «бойцом» с удовольствием... сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди, — написала Гордон.
В России до сих пор не принят закон о домашнем насилии. Принятие законопроекта анонсировали на начало 2022 года, но похоже, в Госдуме нет дела до пострадавших от своих бывших и нынешних.