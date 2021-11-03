В Новосибирской области огласили решение о сроках каникул в школах: Сядут ли ученики за парты после 7 ноября

В среду стало известно, будет ли продлены школьные каникулы в Новосибирской области после 7 ноября.
Глава региона Андрей Травников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом решили, что ученики снова сядут за парты 8 ноября.
«Обращается внимание на неукоснительное соблюдение санитарно-профилактических норм. Отменяются все культурно-массовые мероприятия в образовательных организациях до особого распоряжения», — сообщили в региональном минобре по итогам совещания.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением зарплаты. Некоторые регионы продлили период нерабочих дней. В Новосибирской области пока такого решения не принято. Хотя режим повышенной готовности губернатор ранее продлил до 31 декабря 2021 года.