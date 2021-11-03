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Владельца новосибирского крематория задержали по делу о взятке в Петербурге. Он находился в федеральном розыске

12:38:0111/3/2021
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По версии следствия, Сергей Якушин давал взятки заведующему патологоанатомическим отделением за рекомендации в пользу крематория.

Сергей Якушин зарабатывал ан похоронном бизнесе. Фото: ФАН

Владелец новосибирского крематория Сергей Якушин задержан в Санкт-Петербурге.

68-летний похоронный бизнесмен находился в розыске по делу о даче взятки. Обвинение задержанному уже предъявлено, об этом стало известно из сообщения ГУ МВД по Ленобласти. О том, что задержанный действительно Якушин, подтвердили в управлении СКР по Новосибирской области для РИА Новости.

Якушина знают в Новосибирске как владельца похоронного дома «Некрополь» - частного крематория. Он создал музей погребальной культуры, единственный в России подобной тематики, который работает с 2012 года в здании бывшей котельной базы "Военторг".

- Вечером 2 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска… задержали уроженца Кемерово, 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами Новосибирска по части 5 статьи 291 УК РФ, - говорится в сообщении петербургского главка МВД.

В ведомстве пояснили, что в период с 2011 по 2019 годы подозреваемый передавал взятки для заведующего патологоанатомическим отделением за то, что тот рекомендовал похоронные услуги, оказываемые организацией Якушина, как самые лучшие. Ему вменяют дачу взятки размером, превышающим 1,2 миллиона рублей.

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взяткизадержаниекрематорийСергей Якушин
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