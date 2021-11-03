В ростовской колонии нашли мертвым осужденного на 2,5 года 30-летнего заключенного

В ростовской колонии нашли повешенным 30-летнего заключенного. Инцидент произошел в ИК №2 на ул. Тоннельной, 4, передает портал donday.ru.
Труп заключенного Александра обнаружили утром 30 октября в помещении, где хранятся личные вещи осужденных. Фельдшер медицинской части исправительного учреждения и вызванные на место происшествия медики скорой помощи попытались провести реанимационные действия. Однако спасти мужчину не удалось - он скончался.
По информации портала, погибший был родом из Новошахтинска. Он отбывал наказание за серию краж. Суд назначил ему срок в виде 2,5 года колонии общего режима.