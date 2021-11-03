Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В ростовской колонии нашли мертвым осужденного на 2,5 года 30-летнего заключенного

12:09:3111/3/2021
0

Труп заключенного Александра обнаружили утром 30 октября в помещении, где хранятся личные вещи осужденных.

В колонии Ростова нашли повешенным 30-летнего заключенного. Фото: Рixabay.com

В ростовской колонии нашли повешенным 30-летнего заключенного. Инцидент произошел в ИК №2 на ул. Тоннельной, 4, передает портал donday.ru.

Труп заключенного Александра обнаружили утром 30 октября в помещении, где хранятся личные вещи осужденных. Фельдшер медицинской части исправительного учреждения и вызванные на место происшествия медики скорой помощи попытались провести реанимационные действия. Однако спасти мужчину не удалось - он скончался.

По информации портала, погибший был родом из Новошахтинска. Он отбывал наказание за серию краж. Суд назначил ему срок в виде 2,5 года колонии общего режима.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заключенныйколониянашли повешеннымскончался
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут криминал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самолет Ан-12 исчез с радаров в Иркутской области: Он выполнял рейс Якутск-Иркутск
12:22:56 11/3/2021
Самолет Ан-12 исчез с радаров в Иркутской области: Он выполнял рейс Якутск-Иркутск
В ростовской колонии нашли мертвым осужденного на 2,5 года 30-летнего заключенного
12:09:31 11/3/2021
В ростовской колонии нашли мертвым осужденного на 2,5 года 30-летнего заключенного
5 ноября – Новолуние-2021: как новая луна в Скорпионе повлияет на исполнение самых главных желаний. Три ритуала на сильное новолуние
12:00:05 11/3/2021
5 ноября – Новолуние-2021: как новая луна в Скорпионе повлияет на исполнение самых главных желаний. Три ритуала на сильное новолуние
Российский боец ММА избил свою бывшую возлюбленную и сломал ей руку
11:40:45 11/3/2021
Российский боец ММА избил свою бывшую возлюбленную и сломал ей руку
В Новосибирской области огласили решение о сроках каникул в школах: Сядут ли ученики за парты после 7 ноября
11:29:30 11/3/2021
В Новосибирской области огласили решение о сроках каникул в школах: Сядут ли ученики за парты после 7 ноября
В Новокузнецке 12-летний мальчик попытался «сбыть» свою 9-летнюю сестру на портале объявлений как «товар плохого «качества»
11:12:37 11/3/2021
В Новокузнецке 12-летний мальчик попытался «сбыть» свою 9-летнюю сестру на портале объявлений как «товар плохого «качества»
Второй регион в России объявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября 2021
11:05:31 11/3/2021
Второй регион в России объявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября 2021
В Новосибирской области подорожал бензин в начале ноября
11:03:52 11/3/2021
В Новосибирской области подорожал бензин в начале ноября
Отголоски солнечного урагана 31 октября 2021: как долго в начале ноября метеопаты будут ощущать последствия мощной магнитной бури
11:00:34 11/3/2021
Отголоски солнечного урагана 31 октября 2021: как долго в начале ноября метеопаты будут ощущать последствия мощной магнитной бури
В Китае новый всплеск заболеваемости коронавирусом — 93 новых случая
10:55:20 11/3/2021
В Китае новый всплеск заболеваемости коронавирусом — 93 новых случая