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В СК назначили экспертизы для установления причастности депутата-коммуниста Рашкина к незаконной охоте

1:12:4711/3/2021
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Следователи продолжают работать со свидетелями, которые подтверждают, что депутат Госдумы Валерий Рашкин находились на месте происшествия, когда обнаружили тушу убитого лося.

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали с тушей лося в машине. Фото: Сприншот

В центральном аппарате СК идет расследование уголовного дела по факту незаконной охоты, в которой подозревается депутат от КПРФ Валерий Рашкин. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, об этом стало известно из сообщения Светланы Петренко, официального представителя СК.

- Следователями центрального аппарата СК принято к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. По уголовному делу назначены экспертизы, - сказала она 3 ноября.

Представитель СКР пояснила, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей, подтверждающих, что Рашкин и Гношев были на месте происшествия. Вещественные доказательства — нож, топор и другие предметы, изъятые из автомобиля депутата, направлены на экспертизу. Также будут просмотрены видеозаписи.

Как сообщал "Курьер.Среда", автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в Саратовской области. В машине обнаружили тушу лося. Напомним, что мясо убитого животного направили на хранение в морозильную камеру - как вещдок.

Дело о незаконной охоте Рашкина представители КПРФ считают заказным. Слишком много свидетельств и съемок с места происшествия, которые могут свидетельствовать о причастности депутата к преступлению. По версии его однопартийцев, Валерий Рашкин стал неугоден властям после того, как выступал за отмену результатов дистанционного голосования по Москве на выборах в Госдуму.

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депутатнезаконная охотаэкспертизыВалерий Рашкин
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