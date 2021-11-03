Самолет Ан-12 разбился под Иркутском: На борту находились 8 человек

Исчезнувший с радаров самолет Ан-12 разбился в Иркутской области. Судно летело по маршруту Якутск - Иркутск, сообщал "Курьер.Среда".
Как передает ТАСС, уже обнаружили место его крушения борта. Об этом сообщили агентству в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - цитирует ТАСС
По информации МЧС, на борту Ан-12 находились 8 человек. Уже известно, что при падении самолет загорелся. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в 7 километрах от Иркутска, передает РЕН ТВ.
В результате погибли два человека. По данным МЧС , всего на борту находились 8 человек.
По предварительным данным, воздушное судно принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Стало известно, что самолет выполнял грузовой рейс.