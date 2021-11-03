Уголовное дело о халатности после изнасилования второклассника школьниками возбудил СК на Кубани

На Кубани проведена проверка в образовательных учреждениях, по итогам которой возбуждено уголовное дело о халатности, приведшей к травмированию ребенка. Об этом стало известно из сообщения регионального управления СК. Учителя и должностные лица школы №41 станицы Варениковской стали фигурантами уголовного дела.
- Следствием дана оценка бездействию работников образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы. Допрошены руководство и педагогический состав школы, в которой обучаются несовершеннолетние, в учреждении изъята интересующая следствие документация, а также документы, отражающие воспитательную работу педагогов за три последних года, - говорится в сообщении ведомства.
Поводом для разбирательства стало насилие сексуального характера, совершенное над второклассником. О происшествии узнала тетя, которая увидела видеозапись истязания ребенка, она и забила тревогу. Сообщалось, что психолог школы была в курсе произошедшего, но не стала раздувать скандал.
Следователи установили, что насилие совершил 12-летний подросток, второй присутствовавший при экзекуции, оказался того же возраста. Сообщается, что после инцидента отношения сверстников к подросткам ухудшилось, но никаких мер принято в их отношении не было.
Ранее сообщалось, что во время насилия над ребенком велась съемка, однако задержанные подростки отрицают данный факт. Их телефоны изъяты и направлены на проверку.
Как сообщал "Курьер.Среда", в школе №3 Бердска во время потасовки семиклассник ударил 13-летнего школьника тот, что тот попал в больницу с переломом лобной кости. Такие выводы сделала бердская прокуратура после проверки инцидента.