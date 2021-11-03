В разбившемся Ан-12 под Иркутском погибли семь граждан трех стран: Новые подробности крушения

В разбившемся под Иркутском вечером 3 ноября грузовом самолете Ан-12 находилось семь членов экипажа - все погибли. Среди них граждане трех стран - России, Белоруссии и Украины, сообщили в белорусской авиакомпании "Гродно", которой принадлежало воздушное судно.
"В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины", - цитирует представителя авиакомпании РЕН ТВ.
Сейчас устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы. Как сообщал "Курьер.Среда", самолет мог рухнуть из-за ошибки пилотирования или из-за технической неисправности.
Как стало известно, Ан-12 эксплуатировался с 1968 года - более 53 лет, передает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.
Борт был изготовлен на Ташкентском заводе, затем был в составе ВВС СССР, после передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно".
Самолет пропал с радаров в 14:45 мск, когда заходил на второй круг перед посадкой. Его нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении он загорелся. На борту находились только члены экипажа.
Упавший Ан-12 перевозил продукты на Чукотку.