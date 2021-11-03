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Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября

2:45:3911/3/2021
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Власти столицы считают ситуацию с распространением коронавируса стабильной.

Москва с 8 ноября будет жить в обычном режиме. Фото: Pxfuel

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился не продлевать в столице нерабочие дни. О своем решении он рассказал во время посещения нового эндоскопического центра больницы имени Буянова в среду 3 ноября.

- В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, — сообщил он журналистам.

Собянин отметил, что с 8 ноября столица приступит к обычной жизни, но ранее принятые условия — домашний режим для пожилых и перевод на дистанционную работу трети работников столичных организаций - сохранится. Вход в общественные места будет производиться по QR-кодам. При этом Сергей Собянин призвал жителей столицы вакцинироваться, кто этого еще не сделал.

Ранее в России были объявлены нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. При этом президент Владимир Путин рекомендовал регионам самим продлевать ограничения в зависимости от ситуации на местах. В Москве ограничения были введены с 28 октября.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", о продлении нерабочих дней заявили власти Новгородской, Томской и Челябинской областей. В Новосибирской области ограничения продлеваться не будут, дети выйдут с каникул вовремя и приступят к учебе с 8 ноября.

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ограничениянерабочие дниобычная жизньмэрия МосквыСергей Собянин
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