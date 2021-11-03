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Список погибших в рухнувшем под Иркутском Ан-12 стал известен

2:34:4611/3/2021
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Воздушное судно вылетело из Белоруссии, следовало транзитом через Якутск и Иркутск, и должно было вернуться в порт приписки.

Самолет не долетел до аэропорта 7 км. Фото: YouTube
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Появился полный список членов экипажа, находившегося на борту потерпевшего катастрофу под Иркутском грузового Ан-12, его обнародовал Mash. Крушение произошло 3 ноября вечером, когда самолет заходил на посадку в 7 км от иркутского аэропорта. В составе экипажа граждане трех государств.

Полный список погибших

Егоров Александр Николаевич - командир, Россия

Щучко Олег Валерьевич - второй пилот, Украина

Сергеев Андрей Евгеньевич - штурман, Белоруссия

Крополев Юрий Николаевич - бортмеханик, Россия

Гармоненко Дмитрий Иванович - инженер, Белоруссия

Карпук Максим Михайлович - авиационный инженер, Белоруссия

Чуприненко Александр Борисович - Украина

Как сообщал "Курьер.Среда",  самолет перевозил товары народного потребления и продукты на Чукотку - в аэропорт Кепервеем. Воздушное судно вылетело из Белоруссии, следовало транзитом через Якутск и Иркутск, и должно было вернуться в порт приписки. Известно, что А-12 эксплуатировался с 1968 года.

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