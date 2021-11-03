Список погибших в рухнувшем под Иркутском Ан-12 стал известен

Появился полный список членов экипажа, находившегося на борту потерпевшего катастрофу под Иркутском грузового Ан-12, его обнародовал Mash. Крушение произошло 3 ноября вечером, когда самолет заходил на посадку в 7 км от иркутского аэропорта. В составе экипажа граждане трех государств.
Полный список погибших
Егоров Александр Николаевич - командир, Россия
Щучко Олег Валерьевич - второй пилот, Украина
Сергеев Андрей Евгеньевич - штурман, Белоруссия
Крополев Юрий Николаевич - бортмеханик, Россия
Гармоненко Дмитрий Иванович - инженер, Белоруссия
Карпук Максим Михайлович - авиационный инженер, Белоруссия
Чуприненко Александр Борисович - Украина
Как сообщал "Курьер.Среда", самолет перевозил товары народного потребления и продукты на Чукотку - в аэропорт Кепервеем. Воздушное судно вылетело из Белоруссии, следовало транзитом через Якутск и Иркутск, и должно было вернуться в порт приписки. Известно, что А-12 эксплуатировался с 1968 года.