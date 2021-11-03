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В Новосибирске РПЦ зовет православных на молебен против коронавируса в режим запрета массовых мероприятий

3:55:0711/3/2021
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Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, прихожане собираются каждую среду, чтобы вместе помолиться о болящих.

В храме Александра Невского раз в неделю проводится молебен для помощи врачам и больных ковидом. Фото: Wikimedia Commons

В Новосибирске в православном храме Александра Невского проводится молебен раз в неделю для того, чтобы совместной молитвой поддержать болящих и врачей во время пандемии коронавируса.

Об уместности еженедельного массового богослужения, на которое сзываются прихожане, можно бы и задуматься, чтобы в период ограничений, связанных с ростом числа заражений, не дать еще больше работы медикам, работающим в ковидных госпиталях.

- Братья и сестры, еженедельно по средам в соборе во имя св. князя Александра Невского после литургии служится молебен о помощи врачам, болящим, трудящимся в период пандемии! Кто может приходите пожалуйста помолиться, — говорится в объявлении на странице храма во «ВКонтакте».

Возглавляет собор Александра Невского Александр Новопашин. Ранее священнослужитель засомневался в устойчивости нравственности на мероприятиях, которые проводятся в Новосибирске с цензом «12+».

Стоит напомнить, что в Новосибирской области действует режим повышенной готовности, запрещающий все массовые мероприятия. Ограничения губернатор Травников продлил до 31 декабря 2021 года. Еще в 2019 году Священный Синод РПЦ решил «полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста».

Сам Новопашин переболел коронавирусом и призывал всех ставить прививку.

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врачимолебенКовидболящиеРПЦАлександр Новопашин
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