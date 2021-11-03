В Новосибирске РПЦ зовет православных на молебен против коронавируса в режим запрета массовых мероприятий

В Новосибирске в православном храме Александра Невского проводится молебен раз в неделю для того, чтобы совместной молитвой поддержать болящих и врачей во время пандемии коронавируса.
Об уместности еженедельного массового богослужения, на которое сзываются прихожане, можно бы и задуматься, чтобы в период ограничений, связанных с ростом числа заражений, не дать еще больше работы медикам, работающим в ковидных госпиталях.
- Братья и сестры, еженедельно по средам в соборе во имя св. князя Александра Невского после литургии служится молебен о помощи врачам, болящим, трудящимся в период пандемии! Кто может приходите пожалуйста помолиться, — говорится в объявлении на странице храма во «ВКонтакте».
Возглавляет собор Александра Невского Александр Новопашин. Ранее священнослужитель засомневался в устойчивости нравственности на мероприятиях, которые проводятся в Новосибирске с цензом «12+».
Стоит напомнить, что в Новосибирской области действует режим повышенной готовности, запрещающий все массовые мероприятия. Ограничения губернатор Травников продлил до 31 декабря 2021 года. Еще в 2019 году Священный Синод РПЦ решил «полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста».
Сам Новопашин переболел коронавирусом и призывал всех ставить прививку.