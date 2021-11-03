Мазохизм по-бердски: Остановить ремонт ул. Черемушной до весны требуют жители Бердска

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Константин:
-Мазохизм по-бердски. Может, стоит остановить ремонт улицы Черемушной до весны? И потом сделать нормально? Сегодня на улице -16, рабочие устанавливают бордюры для тротуара под асфальтирование. Еще надо асфальт укладывать. Ведутся земельные работы, до освещения еще не добрались. Только траншеи под кабель прокопали. Все, земля промерзает, нельзя с ней работать, также как и укладывать асфальт. Все, приехали, зима началась. Ранее кто-то вещал, что ремонт закончится 01.11.2021. И...? А сроки по контракту? А штрафные санкции в случае не исполнения? Что, администрация проглотит? И вообще, возникает куча вопросов по этому проекту.
1. Черемушная - первая /и единственная/ в ремонте дорога в городе, где рыли яму полтора метра глубиной для обустройства дорожного основания. А ничего, что ее уже капиталили лет 15 назад, и весь это срок она выдержала без серьезного ремонта? Там достаточно было произвести фрезеровку и положить новый слой асфальта. Основа дороги была крепкая, без просадок. Тем более, что частично уже были поставлены бордюры.
2. Тротуар вдоль Черемушной был сделан не более 3-х лет назад. Идеальный, с бордюрами. Ничего с ним не произошло за это время. Но его экскаватором содрали, и сейчас делают точно такой же, 1 в 1. Зачем??? По примерным прикидкам цен на работы, излишне выполненный объем работ на Черемушной, позволил бы полностью заасфальтировать дорогу до водозабора, например. Интересно, кто работал с проектом, и как вообще сей бардак происходит????