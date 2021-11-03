В Новосибирске экстренно сел Boeing 747 с горящим двигателем: Лайнер летел в Китай и запросил посадку в Толмачево

В Новосибирском аэропорту Толмачево вечером 3 ноября экстренно приземлился грузовой Boeing-747 . У лайнера загорелся один из двигателей, поэтому он запросил посадку.
— Самолет летел по маршруту Льеж-Циндао, однако из-за загоревшегося левого двигателя, борт совершил аварийную посадку в Новосибирске. Самолет был грузовой, на борту находились пять человек экипажа. Никто из них не пострадал, - цитирует КП источник из воздушной гавани, отмечая, что груз тоже не пострадал.
Пожар уже удалось потушить. Будет ли резервный борт для продолжения полета, пока не сообщается.
Известно, что самолет запросил аварийную посадку в Новосибирске сразу после вылета.
Ранее сообщалось, что под Иркутском потерпел крушение грузовой Ан-12. Погибли семь человек.