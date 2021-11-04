Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня

11:30:3411/3/2021
0

В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет найти суженого.

4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы найти лист, покрытый инеем. Фото: Pixabay.com

Выходной день для большинства россиян, 4 ноября, будет первым самым холодным днем этой осени в Бердске. Сегодня температура воздуха понизится до -20 градусов с утра. При этом днем ожидается небольшое потепление. Температура на столбиках термометра составит -14 градусов. Также ожидается западный ветер 2 м/с. При относительной влажности воздуха 71%. Кроме того, ожидается повышение давления до 768 мм ртутного столба.

4 ноября отмечается народно-христианский праздник Осенняя Казанская, посвященный Казанской иконе Божией Матери. 4 ноября существовала традиция встречать мужчин, которые уходили на заработки. Хозяйки убирались в избах, готовили много вкусных блюд.

Богородицу всегда считали покровительницей девушек, невест, беременных, и многодетных женщин. Этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет женихов. На этот случай рекомендовалось проводить специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы найти лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет найти суженого.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиКазанская икона Божией материприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересуетесь традициями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня
11:30:34 11/3/2021
Погода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня
Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:20 11/3/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Дефицит витамина D: три главных способа победить зимнюю хандру от экспертов
11:00:27 11/3/2021
Дефицит витамина D: три главных способа победить зимнюю хандру от экспертов
Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем
10:45:29 11/3/2021
Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем
В Китае опасаются дефицита товаров из-за коронавируса: граждан призвали делать запасы
10:30:58 11/3/2021
В Китае опасаются дефицита товаров из-за коронавируса: граждан призвали делать запасы
Рукопожатие при приветствии: Сколько секунд длится самое комфортное?
10:00:22 11/3/2021
Рукопожатие при приветствии: Сколько секунд длится самое комфортное?
Ученые обнаружили новые антитела против коронавируса и его вариантов
9:30:25 11/3/2021
Ученые обнаружили новые антитела против коронавируса и его вариантов
Озимый лук сажаем в ноябре 2021: ближайшие лучшие дни посадки зимнего лука по лунному календарю
9:15:11 11/3/2021
Озимый лук сажаем в ноябре 2021: ближайшие лучшие дни посадки зимнего лука по лунному календарю
Как внедряли вакцину от полиомиелита: испытание на детях спасло миллионы жизней впоследствии
9:00:42 11/3/2021
Как внедряли вакцину от полиомиелита: испытание на детях спасло миллионы жизней впоследствии
Новый внедорожник Chevrolet Beast представили покупателям
8:30:44 11/3/2021
Новый внедорожник Chevrolet Beast представили покупателям