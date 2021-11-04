Погода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня

Выходной день для большинства россиян, 4 ноября, будет первым самым холодным днем этой осени в Бердске. Сегодня температура воздуха понизится до -20 градусов с утра. При этом днем ожидается небольшое потепление. Температура на столбиках термометра составит -14 градусов. Также ожидается западный ветер 2 м/с. При относительной влажности воздуха 71%. Кроме того, ожидается повышение давления до 768 мм ртутного столба.
4 ноября отмечается народно-христианский праздник Осенняя Казанская, посвященный Казанской иконе Божией Матери. 4 ноября существовала традиция встречать мужчин, которые уходили на заработки. Хозяйки убирались в избах, готовили много вкусных блюд.
Богородицу всегда считали покровительницей девушек, невест, беременных, и многодетных женщин. Этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет женихов. На этот случай рекомендовалось проводить специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы найти лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет найти суженого.