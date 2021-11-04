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Казанская осенняя: почему именно 4 ноября зима окончательно прогоняет осень, а хозяин обязательно должен отдать зарплату работникам

1:00:3711/4/2021,София Мальцева
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Традиционно в праздник наши предки открывали подвал, чтобы его проветрить.

В лесу они находили березовый лист, покрытый инеем. Фото: Pixabay.com

4 ноября отмечается народно-христианский праздник Казанской иконы Божией Матери. На Руси его называли Казанская осенняя, и связывали с этим днем много поверий, примет и обычаев.

В 1579 году в Казани случился сильный пожар, уничтоживший половину жилых строений. В этот период Матроне, которой было девять лет, явилась во сне Пресвятая Богородица. Она указала девочке, где откопать Ее икону среди разрухи. Ребенок рассказала об этом взрослым, и, после долгих уговоров, они нашли святой образ. На месте явления святого образа выстроили Богородицкий женский монастырь, который возглавила, впоследствии, сама Матрона.
В народе на Казанскую осеннюю пытались завершить любую постройку. В этот день мужчины собирались на заработки, поэтому женщины все вместе готовили для своих мужей сытный и большой стол с угощениями.

Девушки, которые не успели выйти замуж, 4 ноября отправились к березовой роще. В лесу они находили березовый лист, покрытый инеем, чтобы посмотреть на него и увидеть там образ будущего жениха.

Также в праздник в народном календаре знаменовал приход настоящей зимы. Зимняя пора окончательно прогоняет осень, поэтому жители проверяют, все ли у них готово к зимовке. Традиционно в праздник наши предки открывали подвал, чтобы его проветрить. Затем жгли можжевельник, окуривая им помещения. Такой ритуал проводили, чтобы сохранять запасы на зиму: так они не гнили и не портились.

Кроме того, день Казанской иконы считался подходящим для расчетов за работу, которую выполнили строители, маляры, плотники. Это был последний день, когда владельцы дома могли рассчитаться с ними.

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