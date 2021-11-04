Простой способ избавиться почти от всех ваших проблем

Проблемы. В наши дни они вроде бы повсюду. Просто откройте свой телефон, поговорите с другом или включите новости, и вы не найдете в них недостатка. Не знаю, как вы, но иногда кажется, что наши проблемы просто растут. Так что же делать со своими проблемами?
Один из лучших подходов к сокращению количества проблем, с которыми вы сталкиваетесь, а также степени серьезности их влияния на вас - это понять, откуда на самом деле возникают ваши проблемы. Ответ может вас удивить, пишет Your Tango.
Смена точки зрения - простой способ избавиться от (большинства) ваших проблем.Обдумайте свою реакцию на данную ситуацию - это то, что вызывает в вашей жизни то, что вы часто называете «проблемами». Если это не сразу находит отклик у вас, вот еще один способ взглянуть на это.
Мы считаем, по крайней мере на первый взгляд, что большинство наших проблем или проблем в жизни, кажется, проистекает из чего-то вне нас. Большая часть этого ощущается вне нашего контроля . Однако мы можем контролировать нашу реакцию на этот стимул.
Поэтому, если вы хотите пройти хорошую «лакмусовую бумажку» в своем личном путешествии по эволюции сознания, понаблюдайте, как вы отреагируете в следующий раз, когда что-то в вашей жизни пойдет «не так».
Смена точки зрения - это не нападение, защита, обвинение или оправдание.Или вы способны оставаться в сознании в данный момент, не позволяя эмоциям взять верх? По общему признанию, это область возможностей для меня, вероятно, как и для многих из нас.
Однако, если вы можете по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию, часто результат будет совершенно другим. Или, может быть, еще лучше, сначала решить, нужно ли вам вообще «реагировать».
Решение проблем - это выбор.На самом деле, это просто больше выбора. Выбор простой, но не обязательно легкий. Выберите, чтобы больше не создавать себе проблем. Некоторым из вас это может показаться невыполнимой задачей. Если вы похожи на меня, я сразу же отвечу: «Конечно, я не хочу создавать себе проблемы!»
Один из лучших методов, которые я нашел для создания меньшего количества проблем в своей жизни, - это действительно понять, откуда берутся мои «проблемы». Большинство людей с раннего возраста приучены к автоматической негативной эмоциональной реакции, когда что-то идет не так, как они ожидали. Однако если вы чему-то научились из жизни, так это ожидать неожиданного.
Что вы делаете, когда неизбежно возникают «проблемы»?Изначально сместите ваш фокус внутрь себя, вместо типичного подхода, направленного вовне. По крайней мере, интересуйтесь тем, что происходит внутри вас, не меньше, чем снаружи.
Ибо без внутреннего мира невозможен внешний мир. С внутренним миром внешний мир не только возможен - он неизбежен. Как внутри, так и снаружи.
Вот еще один последний взгляд на проблемы, который я узнал во время своего путешествия с растительными лекарствами; в конечном счете, дело не в решении проблем.
Речь идет о том, чтобы понять, что проблем нет. Только ситуации.
Ситуации, с которыми нужно разобраться, или оставить их в покое и принять до тех пор, пока их не удастся изменить или просто изменить сами по себе.
Рассматривайте то, что вы раньше называли «проблемой», просто как иллюзию, которую вы создали и решили верить.
Самое замечательное в иллюзиях состоит в том, что признание иллюзий также прекращает их. Его выживание зависит от того, принимаете ли вы его за реальность.
Потому что, когда вы видите эти самостоятельно сконструированные иллюзии такими, какие они есть на самом деле, вы открываетесь, чтобы позволить проявиться истинной природе реальности.