Грешно ли работать 4 ноября в большой церковный праздник Казанской иконы Божией Матери?

4 ноября отмечается праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы – одной из самых почитаемых икон в России. Впервые она была обнаружена в Казани в развалинах сгоревшего дома. По преданию, Богородица явилась в видении к девятилетней девочке по имени Матрона, и указала, где находится икона. Икона прославилась своими чудесами. Первая копия была сделана для русского царя Ивана Грозного и его сыновей Ивана и Феодора. Иван Грозный приказал построить на месте обнаружения образа женский монастырь. Митрополит Казанский Гермоген, ставший свидетелем обнаружения иконы, написал Рассказ об открытии и чудесах Иконы.
Первым и очень значимым событием, связанным со Святым образом, было освобождение Москвы от польских захватчиков. С этой иконой князь Дмитрий Пожарский в 1612 году отправился воевать с польско-литовским войском, и его войско вернулось домой с победой. С тех пор считается, что чудотворный и почитаемый образ Богородицы оберегает славянские земли от войн, разрух и вражеских полчищ,
22 октября (по старому стилю) было учреждено специальное ежегодное празднование Казанской иконы Божией Матери в знак благодарности за освобождение Москвы от польских узурпаторов. Первоначально он отмечался только в Москве, а в 1649 году его сделали всенародным праздником.
В народе праздник иконы отмечается с соблюдением традиций, обрядов и поверий. Не исключены в этот день и запреты. Например, сегодня не рекомендуется работать: проводить генеральную уборку, стирать, нагружать себя тяжелыми физическими нагрузками.
По церковным правилам, строгого запрета на работу нет. Считается, если праздник выпадает на будний день, то работать можно. Если же праздник приходится на воскресенье, то лучше отложить свои дела.