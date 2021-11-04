Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грешно ли работать 4 ноября в большой церковный праздник Казанской иконы Божией Матери?

1:30:5011/4/2021,София Мальцева
0

Первоначально он отмечался только в Москве, а в 1649 году его сделали всенародным праздником.

По церковным правилам, строгого запрета на работу нет. Фото: Pixabay.com

4 ноября отмечается праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы – одной из самых почитаемых икон в России. Впервые она была обнаружена в Казани в развалинах сгоревшего дома. По преданию, Богородица явилась в видении к девятилетней девочке по имени Матрона, и указала, где находится икона. Икона прославилась своими чудесами. Первая копия была сделана для русского царя Ивана Грозного и его сыновей Ивана и Феодора. Иван Грозный приказал построить на месте обнаружения образа женский монастырь. Митрополит Казанский Гермоген, ставший свидетелем обнаружения иконы, написал Рассказ об открытии и чудесах Иконы.

Первым и очень значимым событием, связанным со Святым образом, было освобождение Москвы от польских захватчиков. С этой иконой князь Дмитрий Пожарский в 1612 году отправился воевать с польско-литовским войском, и его войско вернулось домой с победой. С тех пор считается, что чудотворный и почитаемый образ Богородицы оберегает славянские земли от войн, разрух и вражеских полчищ,
22 октября (по старому стилю) было учреждено специальное ежегодное празднование Казанской иконы Божией Матери в знак благодарности за освобождение Москвы от польских узурпаторов. Первоначально он отмечался только в Москве, а в 1649 году его сделали всенародным праздником.

В народе праздник иконы отмечается с соблюдением традиций, обрядов и поверий. Не исключены в этот день и запреты. Например, сегодня не рекомендуется работать: проводить генеральную уборку, стирать, нагружать себя тяжелыми физическими нагрузками.

По церковным правилам, строгого запрета на работу нет. Считается, если праздник выпадает на будний день, то работать можно. Если же праздник приходится на воскресенье, то лучше отложить свои дела.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыКазанская икона Божией матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грешно ли работать 4 ноября в большой церковный праздник Казанской иконы Божией Матери?
1:30:50 11/4/2021
Грешно ли работать 4 ноября в большой церковный праздник Казанской иконы Божией Матери?
Патриотические картинки и необычайной красоты поздравления для всех россиян в День народного единства 4 ноября
1:15:25 11/4/2021
Патриотические картинки и необычайной красоты поздравления для всех россиян в День народного единства 4 ноября
Казанская осенняя: почему именно 4 ноября зима окончательно прогоняет осень, а хозяин обязательно должен отдать зарплату работникам
1:00:37 11/4/2021
Казанская осенняя: почему именно 4 ноября зима окончательно прогоняет осень, а хозяин обязательно должен отдать зарплату работникам
Боголепные открытки и слова из глубины сердца с днём Казанской иконы Божией Матери 4 ноября
12:15:30 11/4/2021
Боголепные открытки и слова из глубины сердца с днём Казанской иконы Божией Матери 4 ноября
БердскПогода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня
11:30:34 11/3/2021
Погода в Бердске 4 ноября 2021: первые зимние морозы пришли в город сегодня
Дефицит витамина D: три главных способа победить зимнюю хандру от экспертов
11:00:27 11/3/2021
Дефицит витамина D: три главных способа победить зимнюю хандру от экспертов
В Китае опасаются дефицита товаров из-за коронавируса: граждан призвали делать запасы
10:30:58 11/3/2021
В Китае опасаются дефицита товаров из-за коронавируса: граждан призвали делать запасы
Рукопожатие при приветствии: Сколько секунд длится самое комфортное?
10:00:22 11/3/2021
Рукопожатие при приветствии: Сколько секунд длится самое комфортное?
Ученые обнаружили новые антитела против коронавируса и его вариантов
9:30:25 11/3/2021
Ученые обнаружили новые антитела против коронавируса и его вариантов
Озимый лук сажаем в ноябре 2021: ближайшие лучшие дни посадки зимнего лука по лунному календарю
9:15:11 11/3/2021
Озимый лук сажаем в ноябре 2021: ближайшие лучшие дни посадки зимнего лука по лунному календарю