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Ритуалы на ноябрьское Новолуние 5 ноября: как использовать силу астрономического события для изменения судьбы. Что под строгим запретом в этот день силы

8:00:2311/4/2021
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Новолуние, как и полнолуние, является периодом крайне сильной лунной энергетики. Именно в это время можно провести мистический ритуал.

В период молодой Луны каждый желающий может провести ритуал. Фото: Pxfuel.com
В период молодой Луны каждый желающий может провести ритуал. Фото: Pxfuel.com

Завтра, 5 ноября в 00:15 по московскому времени, наступит новолуние. Это время является прекрасным поводом для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров. Любой желающий может заняться мистикой, если выполнить все необходимые условия.

Во-первых, каждый человек, который будет проводить тот или иной ритуал, должен быть искренним не только по отношению к высшим силам, но и по отношению к себе. Если то, что вы желаете, не является необходимостью, Луна не станет помогать человеку. Для начала нужно разобраться, чего вам по-настоящему не хватает. Во-вторых, проводить ритуалы необходимо с 4 на 5 ноября, в полночь. Также начать можно непосредственно в период наступления новолуния в 00:15 по столичному времени. Но какой ритуал выполнить? Мы приведем два мощных ритуала к 5 ноября.

Для ритуала на привлечение денег необходимо подготовить стакан и монеты. Необходимо набрать полный стакан воды и положить в него монеты. Стакан же нужно поставить на подоконник, который будет освещен Луной. Считается, что вода впитает в себя лунную энергетику. В таком виде стакан необходимо оставить до самого утра. Воду нужно выпить, а монеты сложить в кошелек. Тратить деньги с этого кошелька нельзя до следующего новолуния, которое пройдет в декабре.

Для ритуала на загадывание желания нужно также дождаться полуночи, подготовить свечу и бумажный лист. На бумажке нужно написать то, чего вам не хватает. Это должен быть один предмет, человек или явление. После этого листок нужно поджечь с помощью свечи и, глядя на Луну, необходимо раз за разом повторять написанное, пока бумага не сгорит. В течение полугода желание сбудется.

Отметим, что не менее подходящим временем для проведения мистических ритуалов является полнолуние.

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новолуниеритуалноябрь 2021
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