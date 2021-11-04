5 ноября церковь чтит память двоюродного брата Иисуса Христа Апостола Иакова, брата Господня по плоти: история жизни святог

Святой Иаков был сыном Иосифа, Обрученного с Пресвятой Девой Марией. Считается, что он был рожден от первой жены Иосифа. Сам Иосиф, повинуясь Божьим наставлениям стал жить с Марией, Пресвятой Богородицей, будучи овдовевшим мужчиной, у которого были сыновья, в том числ Иаков. Поэтому в Евангелии его называют братом Господа. По преданию, Иисус Христос пришел к нему в видении, сразу после Его Воскресения и сказал, чтобы Иаков служил епископом Иерусалимской церкви. В итоге на долю Иакова выпадала особая работа: он не ходил по разным местам, проповедуя, как это делали остальные апостолы, а учил и совершал священное служение в Иерусалиме, которое имело огромное влияние для христиан.
По церковной традиции, святой апостол Иаков жил и провел всю свою жизнь до своей мученической кончины в Иерусалиме вместе с остальными учениками Христа. Он работал, строил, укреплял и расширял Храм Божий.
Праведная жизнь апостола Иакова еще больше укрепила его значение. Он был строгим аскетом, не пил алкоголь и не ел мясо. При этом носил исключительно льняную одежду. У него был обычай оставаться одному в храме, чтобы помолиться за свой народ, стоя на коленях. Он так часто молился на коленях, что кожа на них покрылась мозолями.
Также Святой Апостол всегда добавлял, что вера, без добрых дел – мертвая и не спасает людей. Кроме того, он создал состав древнейшего чина Божественной Литургии, которую проводят 5 ноября в православных храмах в честь Святого.