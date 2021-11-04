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Дни силы в ноябре 2021 года: точные даты и особенности по лунному календарю

9:00:4511/4/2021
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Дни силы являются самым настоящим источником энергии для жителей Земли. В такие дни все дела идут в гору.

От расположения Луны зависит сила энергетики и влияния на человека. Фото: Pxfuel.com
От расположения Луны зависит сила энергетики и влияния на человека. Фото: Pxfuel.com

Вместе с ноябрем к жителям Земли пришли новые дни силы. Эти периоды являются прекрасным источником энергии для всех людей. А желающие и вовсе могут воспользоваться лунной силой в своих целях.

Всего в этом месяце ожидается пять дней силы. Каждый из них принесет в нашу жизнь нечто особенное. Но их объединяет одно — возможность изменить себя и то, что происходит вокруг, в лучшую сторону.

Расписание дней силы в ноябре 2021 года:

· 5 ноября — эта дата является крайне благоприятной. С ней на Землю придет спокойствие, позитив, а также заряд бодрости.

· 11 ноября — в этот день каждый желающий может отказаться от лишней коммуникации и отдаться спокойствию и гармонии в своей жизни. В этот день прекрасным занятием может стать медитация и поиск смысла жизни.

· 17 ноября — лучший день для планирования и финансовых расчетов. Это связано с увеличением интеллектуальных способностей человека.

· 18 ноября — период увеличения физической и умственной активности. В этот день можно заняться любым делом без страха совершить ошибку.

· 24 ноября — в последний ноябрьский день силы каждый человек может почувствовать свободу и расслабление. Для этого следует отдохнуть от рутины и провести время с семьей и близкими.

Отметим, что лунный календарь помогает не только определить дни силы, но и выбрать наиболее подходящую дату для любого дела. Кроме этого, многие люди используют лунный календарь для проведения самых настоящих мистических ритуалов и заговоров.

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лунный календарьдни силыноябрь 2021
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