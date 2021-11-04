Дни силы в ноябре 2021 года: точные даты и особенности по лунному календарю

Вместе с ноябрем к жителям Земли пришли новые дни силы. Эти периоды являются прекрасным источником энергии для всех людей. А желающие и вовсе могут воспользоваться лунной силой в своих целях.
Всего в этом месяце ожидается пять дней силы. Каждый из них принесет в нашу жизнь нечто особенное. Но их объединяет одно — возможность изменить себя и то, что происходит вокруг, в лучшую сторону.
Расписание дней силы в ноябре 2021 года:
· 5 ноября — эта дата является крайне благоприятной. С ней на Землю придет спокойствие, позитив, а также заряд бодрости.
· 11 ноября — в этот день каждый желающий может отказаться от лишней коммуникации и отдаться спокойствию и гармонии в своей жизни. В этот день прекрасным занятием может стать медитация и поиск смысла жизни.
· 17 ноября — лучший день для планирования и финансовых расчетов. Это связано с увеличением интеллектуальных способностей человека.
· 18 ноября — период увеличения физической и умственной активности. В этот день можно заняться любым делом без страха совершить ошибку.
· 24 ноября — в последний ноябрьский день силы каждый человек может почувствовать свободу и расслабление. Для этого следует отдохнуть от рутины и провести время с семьей и близкими.
Отметим, что лунный календарь помогает не только определить дни силы, но и выбрать наиболее подходящую дату для любого дела. Кроме этого, многие люди используют лунный календарь для проведения самых настоящих мистических ритуалов и заговоров.