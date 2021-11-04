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Тромбоз венозного синуса головного мозга стал появляться после прививки Ad26.COV2.S

6:00:5911/3/2021
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«Более высокий уровень этого редкого побочного эффекта следует рассматривать в контексте эффективности вакцины в предотвращении COVID-19», - пишут авторы исследования.

Вакцина существенно повышает риск тромбоза головного мозга. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Согласно исследованию, опубликованному 1 ноября в JAMA Internal Medicine, частота тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) увеличивается после вакцинации Ad26.COV2.S по сравнению с частотой до пандемии.

Анил А. Ашрани, доктор медицины, из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, и его коллеги сравнили частоту CVST, зависящую от возраста и пола, после вакцинации Ad26.COV2.S с частотой до пандемии. Все случаи CVST в округе Олмстед, штат Миннесота, были выявлены с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2015 г. Данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, связанных с вакцинами, с 28 февраля 2021 г. по 7 мая 2021 г. были использованы для оценки заболеваемости CVST после вакцинации Ad26.COV2.S, пишет Medical Xpress.

Исследователи обнаружили, что с 2001 по 2015 год общая частота CVST с поправкой на возраст и пол составляла 2,34 на 100 000 человеко-лет (PY; скорректированные по возрасту показатели CVST составляли 2,46 и 2,34 на 100 000 PY для женщин и мужчин, соответственно). Самый высокий уровень CVST был у мужчин в возрасте 65 лет и старше (6,22 на 100 000 PY). В течение 92 дней после введения 8727851 вакцины Ad26.COV2.S произошло 46 потенциальных событий CVST.дозы, по состоянию на 7 мая 2021 г. Восемь событий исключены; из 38 объективно диагностированных случаев CVST 71,1% произошли у женщин (средний возраст пациентов - 45 лет). Тридцать один случай (81,6 процента) произошел в течение 15 дней после вакцинации. Общая частота поствакцинации CVST составила 8,65 на 100 000 PY через 15 дней; 15-дневная заболеваемость составила 13,01 и 4,41 на 100 000 лет в год для женщин и мужчин, соответственно. По сравнению с частотой до пандемии COVID-19, частота поствакцинации CVST среди женщин была в 5,1 раза выше, при этом самый высокий риск отмечен для женщин в возрасте от 40 до 49 лет.

«Более высокий уровень этого редкого побочного эффекта следует рассматривать в контексте эффективности вакцины в предотвращении COVID-19», - пишут авторы.

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коронавирусCOVID-19антителатромбоз вакцина
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