Чудотворная молитва нашей Спасительнице: какую главную молитву нужно читать 4 ноября иконе Казанской Божией Матери

В четверг, 4 ноября, отмечается память пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в честь ее иконы, названной Казанской. Празднование было учреждено в честь спасения страны от нападения поляков в 1612 году. Конец 16 века и начало 17 века, называют в русской истории Смутным временем. Стране пришлось переживать нападение польских захватчиков, которые опустошали и разрушали церкви, а также города и деревни. Польские интервенты обманом завоевали Москву. Патриарх Гермоген, находившийся в тот день в заключении, обратился к русскому народу и попросил его встать на защиту страны. Он попросил привезти икону из Казани, чтобы ее чудотворная сила помогла в борьбе с врагом. Затем войско из Казани присоединилось к народному ополчению, под командованием князя Дмитрия Пожарского, которым привезли копию чудотворной Казанской иконы. Божья Матерь покровительствовала народному ополчению, благодаря чему Россия была спасена.
В России считается, что молитвы к этому образу Богородицы относятся к самым сильным, поскольку они звучали перед важными битвами и войнами, и всегда были услышаны Небесной Покровительницей русского народа. Кроме того, издавна существовал обычай благословлять молодых людей на княжество именно этим святым образом.
Многие христиане оставляют у себя дома список с Казанской Иконы, считая ее путеводителем истинной и безопасной дороге каждого верующего. Но не все знают какую молитву читаться перед святым ликом.
К Ней обращаются в минуты скорби и боли, когда нужна защита и помощь в преодолении серьезной болезни.