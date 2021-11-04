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Главные приметы на праздник Казанской иконы Божией Матери: почему нельзя никуда уезжать и в чем особенность свадьбы 4 ноября

3:30:5411/4/2021,София Мальцева
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Именно в Ее праздник березовый лист может подарить красоту и сберечь от старости.

Считается, что в этот день Богородица помогает именно женщинам. Фото: Pixabay.com

4 ноября отмечается христианский праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Ее по праву считают покровительницей России и почитают со времен Смуты, в которую святой образ помог избавиться от польских захватчиков.

Частое явление, когда многие православные праздники имеют второе значение или название. Поскольку Русь изначально была языческой страной, то на каждый день приходились народные приметы, обычаи и традиции, существовавшие еще до обращения страны в христианство. Таким образом, до наших дней дошли отголоски прошлого, которые мы называем народными традициями. И день Казанской Иконы Богородицы – не исключение. В народе этот праздник назвали Казанская осенняя.

День знаменует следующий прихода настоящих зимних холодов. На Казанскую Богородицу верующие проветривают закрома, чтобы продукты не пропали.

Также в этот день заканчиваются строительные и земельные работы. До этого дня всякий крестьянин и рабочий пытается закончить строительство или убрать урожай.

Самым интересным поверьем считается, что в этот день Богородица помогает именно женщинам. Именно в Ее праздник березовый лист может подарить красоту и сберечь от старости. Чтобы он помог, женщины вставали рано и шли к березовому лесу, чтобы найти там лист, покрытый инеем. Затем листок срывали и смотрели в него, как в зеркало.

4 ноября не планировали дальние путешествия. Примета связана с погодой. Если в этот день с утра идет дождь, то к вечеру будет снежно, поэтому приехать быстро не получится.

Главное, что этой святыней благословляют новорожденных и новобрачных. А, если бракосочетание приходится на день празднования этой иконы, семейная жизнь должна быть длинной и счастливой.

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православиетрадициипраздникиКазанская икона Божией материхристианство.
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