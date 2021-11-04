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График магнитных бурь с 4 по 15 ноября 2021 года: как метеозависимым пережить ноябрьские солнечные качели

1:00:5011/4/2021
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Первая половина этого месяца пройдет при участии магнитных бурь. Подготовиться к ним следует всем метеопатам и людям преклонного возраста.

В первой половине ноября ожидается череда магнитных бурь. Фото: Pxfuel.com
В первой половине ноября ожидается череда магнитных бурь. Фото: Pxfuel.com

В ноябре 2021 года ожидается череда затяжных магнитных бурь. Большая часть из них прогнозируется на первую половину этого месяца.

Многие люди знают, что магнитные бури имеют огромное влияние на здоровье человека. Многие люди хотя бы раз ощущали головную боль из-за повышенного влияния Солнца. При этом список симптомов значительно шире одной головной боли. Магнитная буря способна вызвать тошноту, повышенное давление, слабость нарушение сна, плохой аппетит, тахикардия и другие не менее вредные и неприятные последствия. Однако и это не все, ведь магнитная буря способна вызвать обострение хронического заболевания и даже инсульт.

В группу риска таких последствий попадают все метеопаты и люди пожилого возраста. Чтобы прожить этот период как можно легче, необходимо разобраться в том, когда ждать следующие магнитные бури. В ноябре 2021 года они пройдут с 5 по 8, с 14 по 16, а также 21 ноября.

Когда мы знаем о приближении магнитных бурь, у нас есть возможность бороться с этим неблагоприятным периодом. В первую очередь важно посетить поликлинику, чтобы проконсультироваться со своим лечащим врачом. После этого необходимо приобрести лекарства. На время магнитных бурь необходимо остаться дома и постараться избегать вождения автомобиля и использование экранов компьютера, телефона или телевизора. В идеале в это время необходимо как можно больше отдыхать и ограничить любое проявление физических нагрузок.

Отметим, что в случае резкого ухудшения самочувствия, необходимо вызвать скорую помощь.

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советымагнитная буряноябрь 2021
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