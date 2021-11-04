Боголепные открытки и слова из глубины сердца с днём Казанской иконы Божией Матери 4 ноября

Икону Богоматери Казанской
Мы почитаем в этот день особо.
Всех тех, кто верит, поздравляю и желаю
Идти вперед дорогой светлой к Богу.
Пусть Богородица от горя охраняет,
От бед и от болезней бережет.
Пусть лица ваши радостью сияют,
Пускай во всем вам помогает Бог.
***
Божья Матерь в мир смотрит с иконы,
Защищая от бед и потерь.
До землицы отвесь ей поклоны
И в прекрасное чудо поверь.
И печаль пусть тебя сторонится,
Исполняются грезы гурьбой,
И судьба добротой озарится
В этот праздник иконы святой!
С Днем Богородичного лика
Казанской Божьей Матери тебя!
Во всем хорошем я желаю пика,
Ну а плохое чтоб исчезло навсегда.
Пусть Богородица от горя защищает, Молитвы слышит пусть Она твои. Пусть благодать сердечко осеняет В объятьях счастья, радости любви.
***
Сегодня православный люд
К Казанской иконе спешит.
Пусть путь к смирению и вере
Вам будет Марией открыт.
Желаю вам сил и здоровья,
Поможет пускай Богоматерь,
Подарит вам веру, надежду
И кротость великий Создатель.
Звучит пусть сегодня молитва,
Горит и мерцает свеча,
Пусть будет душа открыта
Для светлого веры луча.