Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

Через несколько дней наступят выходные. 6 и 7 ноября, согласно лунному календарю, являются благоприятными днями, в которые каждый желающий может добиться своих целей с помощью лунной энергетики. Однако некоторые вещи делать в это время категорически запрещено. Результат может расстроить и принести лишь убытки.
Что стоит делать в эти выходные, а от чего стоит отказаться?
6 ноября является удачным временем для самообразования, физического и эмоционального развития, романтических встреч, просто домашнего отдыха и даже для создания собственных художественных трудов. Так что, если у вас есть хобби, связанное с искусством, обязательно берите быка за рога. При этом в этот день не рекомендуется вступать в споры, так как каждый из них может привести к большому скандалу. Также в это время можно заняться домашними делами: уборкой, готовкой, работой на огороде и так далее.
7 ноября является более нейтральным днем. В него может быть выгодно заняться чем-то монотонным. Например, приготовлением заготовок на зиму или уборкой. Но специалисты рекомендуют отказаться от любой работы с почвой и огородом, поскольку такое решение может привести к убыткам. Каждый желающий в этот день может как остаться дома, так и заняться своими делами за его пределами.
Отметим, что лунный календарь помогает людям не только в бытовых вопросах. Каждый желающий способен узнать о самых лучших дня календаря для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.