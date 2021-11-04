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Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

2:00:2011/4/2021
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Согласно лунному календарю, эти выходные пройдут хорошо. Однако даже это благоприятное время подходит далеко не для всех дел.

Каждый день Луна помогает людям с тем или иным делом. Фото: Pxfuel.com
Каждый день Луна помогает людям с тем или иным делом. Фото: Pxfuel.com

Через несколько дней наступят выходные. 6 и 7 ноября, согласно лунному календарю, являются благоприятными днями, в которые каждый желающий может добиться своих целей с помощью лунной энергетики. Однако некоторые вещи делать в это время категорически запрещено. Результат может расстроить и принести лишь убытки.

Что стоит делать в эти выходные, а от чего стоит отказаться?

6 ноября является удачным временем для самообразования, физического и эмоционального развития, романтических встреч, просто домашнего отдыха и даже для создания собственных художественных трудов. Так что, если у вас есть хобби, связанное с искусством, обязательно берите быка за рога. При этом в этот день не рекомендуется вступать в споры, так как каждый из них может привести к большому скандалу. Также в это время можно заняться домашними делами: уборкой, готовкой, работой на огороде и так далее.

7 ноября является более нейтральным днем. В него может быть выгодно заняться чем-то монотонным. Например, приготовлением заготовок на зиму или уборкой. Но специалисты рекомендуют отказаться от любой работы с почвой и огородом, поскольку такое решение может привести к убыткам. Каждый желающий в этот день может как остаться дома, так и заняться своими делами за его пределами.

Отметим, что лунный календарь помогает людям не только в бытовых вопросах. Каждый желающий способен узнать о самых лучших дня календаря для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.

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