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Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников из-за непрерывных нерабочих дней в ноябре 2021: когда идти в школу

5:00:4211/4/2021,София Мальцева
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В период отдыха рекомендуется избегать столпотворений, общественных мест.

Известно, что в рабочие и учебные дни россияне вернутся 8 ноября. Фото: Pixabay.com

Несколько дней прошло с момента, когда учебные заведения ушли на продленные школьные каникулы. Решение сделать выходные для всей страны было принято на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября. Однако главам регионов дали полномочия продлить каникулы, если это необходимо.

Главной причиной незапланированного отдых стала пандемия коронавируса. Если ситуация усугубится, то есть вероятность, что российские школы пойдут на дистанционное обучение. При этом в Министерстве просвещения это пока не комментировали.

По словам президента России, продление нерабочих дней или школьных каникул напрямую зависит от ситуации с заболеваемостью в регионе.

На сегодня известно, что в рабочие и учебные дни россияне вернутся 8 ноября. В период отдыха рекомендуется избегать столпотворений, общественных мест. Лучше это время провести на природе, в путешествии или дома, не подвергая опасности себя и окружающих.

Стоит отметить, что во время общего десятидневного отдыха, ребята учиться не будут, а студенты вузов перейдут на дистанционное обучение.

Сотрудникам фирм нерабочие дни будут полностью оплачены.

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школавыходныеосенние каникулысколько отдыхаем
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