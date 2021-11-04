Как внедряли вакцину от полиомиелита: испытание на детях спасло миллионы жизней впоследствии

Инфекция, которая может вывести из строя и убить стебли земли, но новая вакцина вселяет надежду на то, что почти каждый, включая детей, сможет избежать ее. После научных испытаний начинается общенациональное внедрение вакцины, пишет Medical Xpress.
Звучит знакомо?
Поскольку правительство США готовится предложить прививки от COVID-19 примерно 28 миллионам детей в возрасте от 5 до 11 лет, высокий уровень нерешительности в отношении вакцинации в некоторых уголках может сделать кампанию трудной продажей.
Но это не первый случай, когда общенациональные усилия направлены на защиту американских детей от страшной инфекционной угрозы здоровью, и история предлагает успешные практические рекомендации.
Еще в середине 1950-х годов полиомиелит преследовал Соединенные Штаты каждое лето, причем случайные вспышки происходили в одном сообществе или в другом.
Вакцина против полиомиелита с убитым вирусом, разработанная доктором Джонасом Солком, рассматривалась как находка, и в 1954 году обезумевшие родители предоставили более 1,8 миллиона детей в качестве подопытных в годичных полевых испытаниях эффективности вакцины.
Из этих детей 600 000 случайным образом будут введены три дозы экспериментальной вакцины против полиомиелита или плацебо.
Картина резко контрастирует с сегодняшней ситуацией, когда большое количество родителей не решаются привить себе или своим детям вакцины от COVID-19, которые были безопасно введены более чем 221 миллионам человек в Соединенных Штатах и почти 3,9 миллиардам во всем мире.
«Это действительно печальная вещь, до которой мы дошли в этом обществе, что люди дошли до такого уровня недоверия к правительству и медицине в целом», - сказал доктор Питер Солк, сын Джонаса Солка и президент Jonas Salk. Фонд наследия.
Новейшие технологии.
Сегодняшние вакцины против COVID-19 разрабатывались головокружительными темпами, фармацевтические компании выделяли миллиарды долларов на государственное финансирование, используя передовые технологии для создания уколов, а затем тестировали их в оптимизированных клинических испытаниях .
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на прошлой неделе одобрило вакцину COVID с пониженной дозой для детей от 5 до 11 лет на основе клинических испытаний с участием около 4700 детей. Ожидается, что Центры США по контролю и профилактике заболеваний рассмотрят вопрос о педиатрической вакцине COVID на этой неделе.
«Благодаря достижениям в современной науке и технологиях мы можем получить некоторые из этих решений гораздо быстрее», - сказала Стейси Стюарт, президент и главный исполнительный директор March of Dimes. «Клинические испытания сегодня проводятся совсем по-другому, что позволяет нам оставаться в том же месте, имея возможность подтвердить безопасность и эффективность вакцин».
Напротив, полиомиелит был постоянной и ужасающей угрозой на протяжении десятилетий к тому времени, когда Йонас Солк подготовил свою вакцину для широкомасштабного тестирования.
«Эти эпидемии продолжались годами, и люди были в ужасе», - сказал его сын. «Невозможно было узнать, когда поблизости от вас разразится эпидемия, поразит ли она вашего ребенка или чьего-то еще ребенка».
«Был полный страх», - сказал Питер Солк.
«И когда дети были инфицированы, они могли оказаться парализованными на всю жизнь», - сказал он. «Они могут оказаться в« железном легком »либо на короткий период времени, пока их дыхательные мышцы не восстановятся, либо на всю оставшуюся жизнь, либо они могут умереть».
После того, как вакцина Солка оказалась безопасной в первых испытаниях с участием 5320 человек, включая самого Солка, его жену и трех сыновей, в барабан начали сильно биться, чтобы провести масштабное клиническое испытание, чтобы проверить ее эффективность.
Национальный фонд детского паралича - предшественник «Марша десятицентовиков» - потратил 7,5 миллионов долларов в виде частных пожертвований на инициирование, организацию и проведение испытаний вакцины при небольшом участии федерального правительства. Это более 76 миллионов долларов в сегодняшних долларах.
Было огромное давление, чтобы испытание было проведено как можно быстрее перед следующим сезоном полиомиелита.
В период с 26 апреля по 10 июля 1954 года добровольцы распространили серию у Солка из трех прививок от полиомиелита. В целом, по данным March of Dimes, более 443 000 детей получили по крайней мере одну прививку от полиомиелита, а более 210 000 получили плацебо.
Остаток 1954 года исследователи провели, наблюдая за всеми детьми и взяв образцы крови у 40 000 человек, чтобы проверить их реакцию антител.
«Вакцина работает» - и знаменитости распространяют информацию
12 апреля 1955 года Национальный фонд выпустил пресс-релиз: «Вакцина работает. Она безопасна, эффективна и действенна». Клинические испытания показали, что его эффективность в профилактике полиомиелита составляет от 80% до 90%.
The New York Times опубликовала эту новость с заголовком баннера:
«SALK POLIO VACCINE ДОКАЗЫВАЕТ УСПЕХ; МИЛЛИОНЫ БУДУТ ИММУНИЗИРОВАНЫ СКОРО; ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ НАЧИНАЮТСЯ ВЫСТРЕЛИВАТЬ 25 АПРЕЛЯ»
Заголовки также будут сопровождать любое окончательное решение CDC сделать детские вакцины против COVID доступными для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Без их вакцинации невозможно будет добиться какого-либо коллективного иммунитета. А дети, как правило, являются разносчиками всевозможных микробов, подвергая опасности здоровье своих старших родственников.
Но времена настолько изменились, что Солк и Стюарт задаются вопросом, насколько хорошо будет принята детская вакцина COVID по сравнению с вакциной против полиомиелита.
"Когда было объявлено о вакцинации против полиомиелита, вся страна взорвалась от облегчения и волнения, но Маршу десяти центов все еще пришлось проделать большую работу, чтобы сделать прививку всем, потому что это было что-то новое и что-то, что каждый должен был почувствовать. комфортно, - сказал Стюарт.
Такие знаменитости, как Мэрилин Монро, Сэмми Дэвис-младший, Боб Хоуп, Люсиль Болл и Джо Ди Маджио одобрили вакцину.
«Элвис Пресли пошел на« Шоу Эда Салливана »и позволил чиновнику штата Нью-Йорк сделать ему прививку в шоу», - сказал Стюарт. «Вы можете себе представить, какое мощное влияние это оказало.« Шоу Эда Салливана »было одним из самых популярных телешоу того времени, и все знали Элвиса Пресли».
Педиатрическая вакцина COVID-19 получит гораздо меньше внимания знаменитостей, по крайней мере, как это представляет себе Белый дом.
Администрация Байдена избегает массовых прививок для детей, вместо этого создавая систему, с помощью которой уколы будут проводиться в знакомых условиях людьми, которых родители знают и которым доверяют.
Согласно плану Белого дома, более 25000 педиатрических клиник и клиник семейных врачей будут предоставлять прививки детям, а также десятки тысяч аптек, детских больниц и общественных центров здоровья.
Стюарт и Солк отметили, что в наши дни доверие к правительству и медицине намного меньше, чему способствуют ложь и слухи, распространяемые через Интернет и социальные сети.
«Мы увидели силу большого количества дезинформации и то, как это повлияло на принятие вакциной людьми и их доверие к вакцине», - сказал Стюарт.
Сомнения относительно вакцинации уходят в прошлое.
Тем не менее, по словам Солка, нерешительность родителей в отношении вакцинации - не новость.
«Противодействие вакцинам восходит к сотням лет назад, когда появилась вакцина против оспы», самая ранняя форма которой была открыта в 1796 году, - сказал Солк. «Люди делали мультфильмы об ужасных побочных эффектах, которые могут возникнуть при инъекции вируса оспы и так далее».
Но в нынешних условиях некоторым родителям, вероятно, потребуется выслушать знакомого им лично эксперта, чтобы убедить их в пользу вакцины COVID для своих детей.
«Для многих родителей это действительно сводится к тому, что многие педиатры индивидуально разговаривают с семьями и гарантируют, что вакцина безопасна для их детей», - сказал Стюарт. «Очевидно, что родители доверяют своим педиатрам по целому ряду вопросов, связанных со здоровьем своих детей. В конце концов, речь пойдет не столько об одном главном представителе или президенте Соединенных Штатов. десяткам тысяч педиатров по всей стране, чтобы дать родителям необходимый комфорт и уверенность в том, что вакцина безопасна для их детей ».
По словам Солка, педиатрическая вакцина COVID также внедряется в то время, когда в Соединенных Штатах зародились десятилетия антипрививочных настроений.
«Люди по-прежнему несут эти страхи и хотят, чтобы их дети не проходили регулярную иммунизацию против кори, коклюша и так далее, и дети сами платят за это», - сказал он. «Общественность также платит за это, потому что это означает, что в этой стране невозможно избавиться от таких болезней, как корь».
По словам Стюарта, таким группам, как March of Dimes, необходимо будет бороться с пропагандой против прививок, чтобы способствовать продвижению прививок от COVID для детей.
«Я действительно думаю, что необходимо продолжать прилагать определенные усилия, чтобы гарантировать, что мы сопротивляемся и боремся с дезинформацией, а также следим за тем, чтобы доверенные голоса предоставляли людям наиболее точную информацию», - сказала она. «У нас должен быть комплексный подход, когда дело доходит до продолжения борьбы с нерешительностью в отношении вакцин и обеспечения того, чтобы надежная информация от проверенных экспертов начала заглушать распространяющуюся дезинформацию».