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Почему на Руси в День Якова 5 ноября обязательно играли в «пчел» и почему пирогом с Казанской осенней «подкармливали землю»?

3:00:3711/4/2021
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Этот праздник отмечается в честь одного из семидесяти апостолов Якова. Мужчину называли братом Господним.

В этот день проводились пчелиные игры. Фото: Pxfuel.com
В этот день проводились пчелиные игры. Фото: Pxfuel.com

Завтра, 5 ноября, Русская православная церковь отметит День Якова. Яков Младший является одним из семидесяти апостолов и самым первым епископом великого Иерусалима. Погиб Яков в качестве мученика. Язычники убили его, скинув с крыльца и закидав камнями.

Традиции в День Якова:

5 ноября наши предки почитали землю и «подкармливали» ее от Казанского пирога. Это делалось с целью улучшения будущего урожая. Для этого обряда надламывался кусок пирога, после чего раскидывался по всему полю.

В День Якова славяне играли в так называемые пчелиные игры. Для этого люди активно кушали мед и пытались подражать пчелам. Если сделать все правильно, в следующем году пчелы будут приносить значительно больше меда.

Запреты:

5 ноября нельзя готовить дрова. К празднику все должно быть готово. Также в праздник нельзя брать в долг и верить обманщикам.

Кроме этого, в День Якова существовали свои особенные приметы. Например, если в этот день шел дождь, люди ждали богатый урожай. Если же пойдет снег — дома будет много хлеба.

Отметим, что Якова Младшего называли братом Господним. Это связано с распространенной информацией о том, что Яков является двоюродным братом Иисуса Христа. Считается, что мужчина не верил в то, что его брат является Спасителем. Лишь после смерти и воскрешения Христа Яков изменил мнение об этом.

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