Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Особенности Новолуния 5 ноября 2021 года: как начать день и что обязательно сделать в канун полуночи. Простые ритуалы для женского счастья

4:00:5511/4/2021
0

Через несколько часов каждый желающий сможет провести мощный ритуал на привлечение счастья, денег и любви.

Новолуние дает возможность привести огромное количество мощных ритуалов. Фото: Pxfuel.com
Новолуние дает возможность привести огромное количество мощных ритуалов. Фото: Pxfuel.com

Завтра, 5 ноября в 00:15 по московскому времени, наступит новолуние, время мощной лунной энергетики и возможности провести мистический ритуал на привлечение денег, счастья, любви и удачи в дом.

Что для этого нужно сделать?

Перед наступлением новолуния нужно закончить со всеми начатыми делами. Это поможет разгрести снежный ком и найти свою белую полосу.

Ритуал на загадывание желания:

Чтобы загадать желание, понадобятся лист бумаги и свеча. На листе нужно написать то, чего вы хотите. Затем необходимо зажечь свечу и поджечь бумажку. Пока листок горит, человек должен раз за разом читать надпись на бумаге, глядя на Луну. Загадывать можно исключительно что-то одно — объект, явление, человека. Делать это необходимо искренне.

Ритуал на привлечение денег в дом:

Для привлечения денег понадобится стакан и монетки. Дождавшись полуночи и наступления новолуния, человек должен набрать воду в стакан, положить в него монеты и поставить стакан на подоконник, который будет освещен Луной. Специалисты уверены, что вода обладает способностью впитывать в себя лунную силу. В таком виде стакан нужно оставить до утра. При рассвете воду необходимо выпить, а монеты положить в кошелек до следующего новолуния. Тратить деньги нельзя.

Отметим, что Луна способна не только подарить возможность провести мистический ритуал, но и сделать любое дело на высшем уровне. Хотите приготовить самый вкусный ужин? Идеально убраться дома? Посадить лучшую яблоню? Все это и еще больше может предложить лунный календарь и благоприятные дни Луны.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниеважные ритуалыполночь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы ждете новолуние?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 ноября 2021 в России и мире
Три категорических запрета праздник Казанской иконы Божией Матери: что строго не делать и что делать обязательно 4 ноября
Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем5
В Иркутске подтвердили гибель руководства «Заполярья» в авиакатастрофе самолета Ан-12

Последние новости

Особенности Новолуния 5 ноября 2021 года: как начать день и что обязательно сделать в канун полуночи. Простые ритуалы для женского счастья
4:00:55 11/4/2021
Особенности Новолуния 5 ноября 2021 года: как начать день и что обязательно сделать в канун полуночи. Простые ритуалы для женского счастья
Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов: Они принуждают людей к вакцинации
3:56:56 11/4/2021
Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов: Они принуждают людей к вакцинации
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства дистанционно
3:34:34 11/4/2021
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства дистанционно
Умер знаменитый сексолог Александр Полеев: Он первый рассказал россиянам о запретных ранее темах
3:04:33 11/4/2021
Умер знаменитый сексолог Александр Полеев: Он первый рассказал россиянам о запретных ранее темах
Почему на Руси в День Якова 5 ноября обязательно играли в «пчел» и почему пирогом с Казанской осенней «подкармливали землю»?
3:00:37 11/4/2021
Почему на Руси в День Якова 5 ноября обязательно играли в «пчел» и почему пирогом с Казанской осенней «подкармливали землю»?
Лекарство от коронавируса молнупиравир первой в мире начала использовать Великобритания
2:53:29 11/4/2021
Лекарство от коронавируса молнупиравир первой в мире начала использовать Великобритания
Крушение самолета Ан-12 и гибель 9 человек под Иркутском расследуют СКР России и Белоруссии
2:25:31 11/4/2021
Крушение самолета Ан-12 и гибель 9 человек под Иркутском расследуют СКР России и Белоруссии
Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции
2:02:48 11/4/2021
Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции
Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
2:00:20 11/4/2021
Можно ли на выходные 6 и 7 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу
1:44:16 11/4/2021
В Германии мать зверски расправилась с пятью своими детьми из-за ревности к мужу