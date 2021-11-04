Особенности Новолуния 5 ноября 2021 года: как начать день и что обязательно сделать в канун полуночи. Простые ритуалы для женского счастья

Завтра, 5 ноября в 00:15 по московскому времени, наступит новолуние, время мощной лунной энергетики и возможности провести мистический ритуал на привлечение денег, счастья, любви и удачи в дом.
Что для этого нужно сделать?
Перед наступлением новолуния нужно закончить со всеми начатыми делами. Это поможет разгрести снежный ком и найти свою белую полосу.
Ритуал на загадывание желания:
Чтобы загадать желание, понадобятся лист бумаги и свеча. На листе нужно написать то, чего вы хотите. Затем необходимо зажечь свечу и поджечь бумажку. Пока листок горит, человек должен раз за разом читать надпись на бумаге, глядя на Луну. Загадывать можно исключительно что-то одно — объект, явление, человека. Делать это необходимо искренне.
Ритуал на привлечение денег в дом:
Для привлечения денег понадобится стакан и монетки. Дождавшись полуночи и наступления новолуния, человек должен набрать воду в стакан, положить в него монеты и поставить стакан на подоконник, который будет освещен Луной. Специалисты уверены, что вода обладает способностью впитывать в себя лунную силу. В таком виде стакан нужно оставить до утра. При рассвете воду необходимо выпить, а монеты положить в кошелек до следующего новолуния. Тратить деньги нельзя.
Отметим, что Луна способна не только подарить возможность провести мистический ритуал, но и сделать любое дело на высшем уровне. Хотите приготовить самый вкусный ужин? Идеально убраться дома? Посадить лучшую яблоню? Все это и еще больше может предложить лунный календарь и благоприятные дни Луны.