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03.11
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Ученые обнаружили новые антитела против коронавируса и его вариантов

9:30:2511/3/2021,при Университете Северной Каролины в Чапел - Хилл
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Они идентифицировали более 1700 антител, которые иммунная система вырабатывает для связывания в определенных участках определенных вирусов, чтобы блокировать патоген от инфицирования клеток.

Антитело может быть терапевтическим средством против текущей эпидемии. Фото: Pixabay

В результате научного сотрудничества ученых из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл было выявлено и протестировано антитело, которое ограничивает серьезность инфекций от различных коронавирусов, включая те, которые вызывают COVID-19, а также исходную болезнь SARS.

Антитело было идентифицировано командой Duke Human Vaccine Institute (DHVI) и протестировано на животных моделях в UNC-Chapel Hill. Исследователи опубликовали свои выводы 2 ноября в журнале Science Translational Medicine.

«Это антитело может быть терапевтическим средством против текущей эпидемии», - сказал соавтор исследования Бартон Хейнс, доктор медицины, директор DHVI. «Он также может быть доступен для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных животных-хозяев к людям», пишет Medical Xpress.

Хейнс и его коллеги из DHVI выделили антитело, проанализировав кровь пациента, инфицированного исходным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку SARS в начале 2000-х годов, и текущего пациента с COVID-19.

Они идентифицировали более 1700 антител, которые иммунная система вырабатывает для связывания в определенных участках определенных вирусов, чтобы блокировать патоген от инфицирования клеток. Когда вирусы мутируют, многие участки связывания изменяются или удаляются, в результате чего антитела не действуют. Но часто на вирусе есть сайты, которые остаются неизменными, несмотря на мутации. Исследователи сосредоточили свое внимание на антителах, которые нацелены на эти сайты, поскольку они обладают высокой эффективностью в отношении различных клонов вируса.

Из 1700 антител от этих двух человек исследователи Duke обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающихся антител было особенно мощным - способным связываться с множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, заражающим человека.

«Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям», - сказал Хейнс. «В результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов».

Выделив антитело, команда DHVI обратилась к исследователям из UNC, которые имеют опыт работы с коронавирусами животных. Команда UNC во главе с соавтором Ральфом С. Бариком, доктором философии, профессором эпидемиологии Школы глобального общественного здравоохранения UNC Gillings, проверила его на мышах, чтобы определить, может ли он эффективно блокировать инфекции или минимизировать возникшие инфекции. .

Они обнаружили, что и то, и другое. При введении до заражения животных антитело защищало мышей от развития SARS, COVID-19 и его вариантов, таких как Delta, и многих коронавирусов животных, которые могут вызывать пандемии среди людей.

«Полученные данные служат шаблоном для рациональной разработки универсальных стратегий вакцинации, устойчивых к вариантам и обеспечивающих широкую защиту от известных и появляющихся коронавирусов», - сказал Барич.

При введении после инфекций антитело уменьшало тяжелые легочные симптомы по сравнению с животными, которых не лечили антителом.

«Терапевтическая активность даже после заражения мышей предполагает, что это может быть лечение, применяемое в условиях текущей пандемии, но также накопленное для предотвращения распространения будущей вспышки или эпидемии вируса, связанного с атипичной пневмонией», - сказал Дэвид Мартинес, доктор философии. ., научный сотрудник отдела эпидемиологии школы Джиллингса Университета Калифорнии.

«Это антитело можно использовать для предотвращения, возможно, SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4», - сказал Мартинес.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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