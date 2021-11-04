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Прогноз наследницы Ванги Каедэ Убер на 2022 год: какие катаклизмы ожидают нашу планету в ближайшем будущем и как человечество может спастись

7:00:1511/4/2021,София Мальцева
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Вещие сны помогают девушке увидеть будущее, которые она отображает на своих картинах.

Французская девочка-экстрасенс Каедэ Убер. Фото: Piphia.ru

Французская девочка-экстрасенс Каедэ Убер, унаследовавшая свой дар от болгарской провидицы Ванги, сделала новые предсказания.

Юная пророчица родилась в 2003 году в городе Монпелье во Франции. Про нее мало, что известно, поскольку родители боятся за своего ребенка и стараются не размещать информацию о ней в сети или на телевидении.

Известно, что у девочки тяжелое заболевание, которое только увеличивается. Она быстро теряет зрение, но, по информации, ее удивительные способности становятся больше.

В пятилетнем возрасте наследница Ванги, сделала свои первые пророчества. Сначала они были только для семьи и друзей. Она предвидела смерть бабушки и отчима. Спустя время экстрасенсорные способности начали улучшаться. Предвидение коснулось глобальных мировых событий. Главные из них – теракт в Бельгии и свержение Каддафи.

Вещие сны помогают девушке увидеть будущее, которые она отображает на своих картинах.

Последнее предсказание Каеде сообщает, что в мире скоро наступит агрессивная остановка. Будет распространяться терроризм, а в Европе не будет места от беженцев с Востока. Также могут случиться серьезные катастрофы, которые куда сильнее политических распрей. Это коснется каждого живущего на планете, поскольку связано с экологией. Человечество может столкнуться с сильным дефицитом питьевой воды.

Ближайшие события связаны с мировой опасностью в Турции, Сирии и в Алжире. Однако наследница Ванги увидела новое учение Белого братства, к которому будет относиться Россия. И это учение станет благодатным для всего мира, поможет спасти человечество.

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предсказанияпророчествоКаеде Убер
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