Рукопожатие при приветствии: Сколько секунд длится самое комфортное?

Исследователи из Школы социальных наук Университета обнаружили, что увеличение продолжительности рукопожатия более трех секунд означало, что люди получали меньше удовольствия от встреч один на один и даже влияли на то, как часто они будут смеяться.
Доктор Эмес Надь, специалист по психологии, руководивший исследованием, сказал, что результаты подчеркивают важность правильного представления себя, пишет Medical Xpress.
«Рукопожатия - это особенно важное приветствие, которое может иметь долгосрочные последствия для отношений, которые мы формируем», - сказала она.
«Существуют доказательства, позволяющие предположить, что многие виды поведения, такие как объятия, укладываются в интервал примерно в три секунды, и это исследование подтвердило, что рукопожатия, происходящие в этот период времени, кажутся более естественными для тех, кто участвует в приветствии. Хотя рукопожатие в течение длительного времени может показаться теплым жестом на поверхности, мы обнаружили, что они негативно влияют на поведение получателя даже после того, как рукопожатие было завершено. Политики особенно любят продолжительные рукопожатия, которые часто используются как выражение тепла, но также как средство демонстрации власти. Однако наши результаты показывают, что, хотя это может выглядеть впечатляюще для камер, такое поведение потенциально может поставить под угрозу качество их рабочих и личных отношений с самого начала, что может иметь последствия для миллионов людей».
Для определения результатов 36 участников исследования были опрошены магистрантами об их работе и карьерных перспективах. После этого испытуемые были представлены второму исследователю, который либо пожимал руку как «нормально» (менее трех секунд), «продолжительно» (более трех секунд) или не пожимал совсем. Участники не осознавали важность рукопожатия на протяжении всего периода исследования, и их последующие реакции анализировались.
Команда Данди обнаружила, что после продолжительного рукопожатия участники демонстрировали меньше удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись и демонстрировали повышенный уровень беспокойства.
Рукопожатия продолжительностью менее трех секунд приводили к меньшей последующей улыбке, чем продолжительные рукопожатия, но были более естественными для тех, кто участвовал. Никаких поведенческих изменений не было связано с контрольным экспериментом без рукопожатия.
Это последнее исследование является продолжением другого исследования, проведенного доктором Надь в 2011 году, которое подтвердило, что объятие длится примерно столько же, сколько другие человеческие действия, и поддерживает гипотезу о том, что мы живем, воспринимая настоящее в серии трехсекундных окон.
Эти последние результаты были собраны доктором Надь, Тибором Фаркасом, Фрэнсис Сондерс и Анной Симеонидес и опубликованы в журнале Perceptual and Motor Skills .