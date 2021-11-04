Какой сегодня церковный праздник 4 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 4 ноября 2021 годаПразднование в честь Казанской иконы Божией Матери
Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна
Народные праздники и приметыКазанская осенняя
По народному календарю сегодня отмечают Казанскую осеннюю. Праздник посвящен чудотворной Казанской иконе Божией Матери, которая помогла в 1612 году освободить Москву от поляков.
Молитвы, обращенные пресвятой Богородице в этот день, обладают могущественной чудотворной силой.
Казанская Богоматерь считалась бабьей заступницей. Поэтому этот праздник особенно почитали и отмечали пышным застольем женщины.
В этот день любили играть свадьбы. Существовала поговорка: «Кто на Казанскую женихается – не раскается».
На Казанскую осеннюю работать не запрещается. Однако считалось, что тяжелая работа не принесет значимых результатов. В этот день нежелательно грустить, плакать, ссориться.
4 ноября считался переломным днем. Зима начинала вступать в свои права, начинались морозы. В народе говорили: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».
По этому дню судили о погоде на ближайшие дни. Ясный день предвещал холод, а туман – тепло. Дождь в этот день считался хорошей приметой. Он предвещал богатый урожай в следующем году.
Приметы:- Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу.
- Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.
- Если день начнётся туманом – быть оттепели.
- На Казанскую до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима).
- На Казанскую ясный день – к похолоданию.
Источник: my-calend.ru