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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 ноября 2021 в России и мире

12:20:3111/4/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 4 ноября 2021 года.

4 ноября - День освобождения Москвы от польских интервентов. Фото: Pixabay.com

• Праздник Казанской иконы Божией Матери
• День заботы о себе
• День народного единства России
• День освобождения Москвы от польских интервентов
• День рождения кассового аппарата
• День царя Тутанхамона (King Tut Day)
• День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского
• День государственности Удмуртской Республики
• Международный день стаута (International Stout Day)
• Международный день проектного менеджера (International Project Management Day)
• День конфет (National Candy Day) - США
• День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) - США
• День «Мужчины готовят ужин» (National Men Make Dinner Day) - США
• День любви - Египет
• День железнодорожника - Украина
• День духовки «Лёгкая выпечка» (National Easy-Bake Oven Day) - США
• День скептиков (National Skeptics Day) - США
• День куриной леди (National Chicken Lady Day) - США
• День благодарения - Либерия
• День студентов - Иран
• День «кэшбэка» (National Cash Back Day) - США
• День в ожидании варваров (National Waiting for the Barbarians Day) - США
• Праздник огня «Дивали» (Diwali) - Индия
• День работников таможенных органов - Туркменистан
• День национального единства и вооружённых сил - Италия
• Кали Пуджа (Kali Puja) - Индия
• День гражданства (Citizenship Day) - Северные Марианские острова
• День служения обществу (Community Service Day) - Доминика
• День социального работника - Армения
• День флага (Panama`s Flag Day) - Панама
• День Конституции (National Day) - Тонга
• День памяти святого Карло Борромео (Day of Saint Charles Borromeo) - Андорра
• Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия, Николая
• Осенняя Казанская (Бабья заступница)

Важные события:

• 4 ноября 1493 года экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа
• 4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро
• 4 ноября 1946 года в Париже создана ЮНЕСКО

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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