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03.11
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В Китае опасаются дефицита товаров из-за коронавируса: граждан призвали делать запасы

10:30:5811/3/2021
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Правительство также призвало людей отложить встречи, как свадьбы и банкеты.

Китай все чаще принимает жесткие меры по сдерживанию последней вспышки. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Правительство Китая призвало граждан запастись предметами первой необходимости, а властям - принять меры для обеспечения достаточных запасов продовольствия, поскольку страна принимает все более жесткие меры по сдерживанию своей последней вспышки COVID-19.

В объявлении, размещенном на веб-сайте Министерства торговли в понедельник поздно вечером, содержится призыв к «семьям хранить определенное количество предметов первой необходимости, необходимых для повседневной жизни и чрезвычайных ситуаций».

В директиве не упоминалось о нехватке продовольствия или о том, были ли инструкции мотивированы опасениями, что меры COVID могут нарушить цепочки поставок или оставить заблокированных граждан, нуждающихся в продовольствии, пишет Medical Xpress.

Но Китай, который поддерживает относительно низкие показатели заражения благодаря стратегии закрытия границ, целенаправленной блокировке и длительным карантинным режимам без COVID, все чаще принимает жесткие меры по сдерживанию последней вспышки, особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

В уведомлении Министерства торговли также содержится указание властям принять меры для облегчения сельскохозяйственного производства, обеспечения бесперебойной работы цепочек поставок, обеспечения достаточных региональных запасов продовольствия и поддержания стабильных цен.

Помимо опасений по поводу COVID, Китай за последние два года сильно пострадал от сильных летних наводнений, которые повлияли на сельскохозяйственное производство и подняли цены, вызывая опасения, что проблема может усугубиться, поскольку изменение климата приводит к все более экстремальным погодным условиям.

В прошлом году правительство начало национальную кампанию по сокращению пищевых отходов.

Средние оптовые цены на 28 видов овощей в октябре выросли на 16 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили государственные СМИ в понедельник со ссылкой на правительственные данные.

В Китае в течение большей части пандемии ежедневное количество новых случаев заболевания остается низкими двузначными числами.

Но ежедневные случаи заболевания выросли до 143 в августе на фоне вспышки болезни в Дельте, снизились на несколько недель, но снова начали расти на фоне того, что правительство назвало «серьезной» новой вспышкой, когда случаи заболевания возникли в десятке провинций.

В понедельник было зарегистрировано 92 новых случая заболевания, это самый высокий показатель с середины сентября.

Правительство ограничило некоторые межобластного путешествия доведенных до тестирования, и призвал людей отложить встречи, как свадьбы и банкеты.

В качестве примера принятых крайних мер тематический парк Шанхайский Диснейленд временно закрыт с вечера воскресенья и не позволяет посетителям и персоналу парка покидать его до тех пор, пока они не пройдут тестирование на COVID, все из-за единственного случая коронавируса.

В результате было протестировано более 38000 человек.

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Китай.коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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