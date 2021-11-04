Дефицит витамина D: три главных способа победить зимнюю хандру от экспертов

Поскольку сегодня в Великобритании солнце сядет в 16.31, большая часть вечера будет проведена в темноте или при искусственном освещении. Недостаток витамина D от солнца действительно может повлиять на настроение человека, так что же с этим делать?
С наступлением зимы тьма сойдет на Британию все раньше и раньше, пишет EXPRESS. Один эксперт поделился своими главными советами, чтобы помочь смягчить последствия дефицита витамина D. Советник медсестры-специалиста Bupa UK, Фатмата Камара, предупредила о зимней депрессии, также известной как сезонное аффективное расстройство (SAD). «Более темные дни могут нарушить внутренние« часы »вашего тела и повлиять на части вашего мозга, которые вырабатывают гормоны, регулирующие настроение, такие как серотонин и мелатонин», - объяснил Камара.
К основным симптомам зимней хандры можно отнести:
- Проблемы с пробуждением и сон больше, чем обычно.
- Чувство усталости и вялости.
- Чувство большего голода, чем обычно, и тяга к скучным и сладким углеводам.
- Набирает вес.
- Трудно оставаться на связи с семьей и друзьями.
- Чувство беспокойства, раздражительности и плохое настроение.
- Трудности с концентрацией внимания или принятием решений.
- Потеря интереса к сексу.
- Чувство тяжести, вялости и медленного движения.
- Чувство беспомощности или мысли о самоубийстве.
Определяющим фактором SAD является то, что симптомы депрессии исчезают в весенние и летние месяцы.
Один из ключевых советов Камары - «выходить на улицу днем».
«Выйди на улицу <днем>, когда сможешь», - советует она. «Даже в пасмурный день ваше тело получит свет, которого он жаждет».
Еще один совет - «сделайте свое окружение ярче», приложив сознательные усилия, чтобы обеспечить как можно больше естественного солнечного света в вашей рабочей среде.
Вы можете помочь в этом, если сядете рядом с окном и приоткроете шторы или жалюзи.
«Вы также можете попробовать внести в внешний мир комнатные растения, чтобы почувствовать себя немного ближе к природе».
Камара добавил: «Важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, чтобы ваш мозг получил все необходимое для правильного функционирования.
«Старайтесь есть мало и часто и пить достаточно воды в течение дня, чтобы поддерживать ваш мозг энергичным и увлажненным».
Камара также советует «избегать употребления алкоголя», так как это может ухудшить ваше самочувствие.
В дополнение ко всем этим советам, если вы можете заниматься на открытом воздухе, вы можете почувствовать себя лучше.
«Это не обязательно должно быть слишком интенсивно, прогуляйтесь, бегите трусцой или езжайте на велосипеде, если вам это нравится», - заверила Камара.
Социальное взаимодействие также невероятно важно, поэтому не забудьте заранее запланировать регулярные встречи с близкими.
NHS также рекомендует всем ежедневно принимать добавки витамина D осенью и зимой.
Идеальная дозировка, предлагаемая здоровым организмом, составляет 10 мкг в день, что, как говорят, «достаточно для большинства людей».
Эксперты Lloyds Pharmacy отметили, что в краткосрочной перспективе дефицит витамина D может привести к:
- Регулярно болеет.
- Усталость и усталость.
- Боль в костях и пояснице.
- Мышечные боли и боли.
В долгосрочной перспективе дефицит витамина D может привести к хроническим проблемам со здоровьем, таким как остеомаляция (мягкие кости).
Хотя солнечный свет и пищевые добавки являются лучшими источниками витамина D, ваша диета также может помочь вам получить жизненно важный витамин D.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины, считается «прекрасным источником витамина D».
Если вы боретесь с симптомами депрессии, обязательно запишитесь на прием к врачу.