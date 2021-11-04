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Патриотические картинки и необычайной красоты поздравления для всех россиян в День народного единства 4 ноября

1:15:2511/4/2021
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День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

День народного единства

День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем!
Жизни мирной навсегда.

Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы — народ, мы все едины,
Пусть же нам, друзья, везет!

День народного единства

В День народного единства
Я желаю всей стране:
Мира, дружбы, процветания,
Чтоб сильнее стать вдвойне.

Всем добра, здоровья, счастья,
Пониманья, сил, любви.
Чтобы преданность к Отчизне
Навсегда была в крови!

День народного единства

В День народного единства
Вам добра желаю я,
Я желаю, чтоб народы
Жили, как одна семья.

Я желаю, чтоб на расы Мы друг друга не делили, Чтоб в согласии и в мире Дружно по-соседски жили.

Одинаково для всех
Солнце в небе синем светит,
Я желаю, чтоб едины
Были люди на планете.

Источник: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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