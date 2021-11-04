Патриотические картинки и необычайной красоты поздравления для всех россиян в День народного единства 4 ноября

День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем!
Жизни мирной навсегда.
Меньше туч на небе синем,
Меньше боли и невзгод,
Мы — народ, мы все едины,
Пусть же нам, друзья, везет!
В День народного единства
Я желаю всей стране:
Мира, дружбы, процветания,
Чтоб сильнее стать вдвойне.
Всем добра, здоровья, счастья,
Пониманья, сил, любви.
Чтобы преданность к Отчизне
Навсегда была в крови!
В День народного единства
Вам добра желаю я,
Я желаю, чтоб народы
Жили, как одна семья.
Я желаю, чтоб на расы Мы друг друга не делили, Чтоб в согласии и в мире Дружно по-соседски жили.
Одинаково для всех
Солнце в небе синем светит,
Я желаю, чтоб едины
Были люди на планете.
Источник: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок