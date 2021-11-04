Озимый лук сажаем в ноябре 2021: ближайшие лучшие дни посадки зимнего лука по лунному календарю

В последнее время осенняя посадка лука набирает у огородников популярность. С чем это связано? Все дело в том, что при посадке в уже прохладную землю, с соблюдением необходимых требований и условий озимый лук становится более устойчивым к различным заболеваниям и пагубному влиянию большого количества бактерий. Кроме того, в результате такой посадки вкусовые качества привычного нам терпкого и ароматного овоща увеличиваются, как и увеличивается количество различных полезных для иммунитета витаминов в его составе. В целом луковицы растения становятся больше за счет прочного укрепления корней в земле и их непрерывного питания в течение всех долгих холодных месяцев. В результате озимый лук всходит на несколько недель раньше.
Однако нельзя по первому же желанию пойти и посадить озимый лук в землю. Каждый опытный огородник планируя посадку озимого лука обращается к лунному календарю, который служит универсальным средством во многих бытовых вопросах. С помощью него легко определить, когда лучше всего высаживать лук, чтобы обеспечить себе богатый урожай и минимизировать риски его потери или скудности.
Когда лучше всего садить озимый лук в ноябре 2021?
Ближайшими благоприятными датами посадки озимого лука в ноябре являются 2, 6-11, 17, 18, 24, 29, 30 числа. В это время лук наиболее хорошо укрепится корнями в земле и гарантировано даст хороший урожай в следующем году. Однако следует отметить, что 3, 4, 5, 12, 13, 19, 22, 23 озимый лук лучше не сажать, поскольку вы рискуете потерять урожай из-за настигнувшей его плесени, гниения или поражения вредоносной бактерией. Оставшиеся ноябрьские даты являются нейтральными для любых работ с луком.