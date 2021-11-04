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Имена для мальчиков и девочек: эти имена подарят вашему ребенку долгую жизнь

8:15:2111/3/2021
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Каждое имя обладает определенной энергетикой. В зависимости от того, как вы назовете своего малыша, построится дальнейшая судьба ребенка.

Правильно подобранное имя способно обеспечить своему носителю интересную судьбу. Фото: Pixabay.com
Правильно подобранное имя способно обеспечить своему носителю интересную судьбу. Фото: Pixabay.com

Каждый родитель мечтает, чтобы его чадо достигло в этой жизни всех высот. А чтобы всего добиться, в идеале нужно прожить долгую и счастливую жизнь. Именно поэтому многие родители стараются назвать своих детей именами, обладающими свойствами долгожительства. Каким именем назвать малыша, чтобы он пережил своих сверстников?

Для девочек наиболее подходящими именами являются Анна, Александра, Екатерина и Мария. Все эти имена являются не только удачными, но и приносящими долгие годы жизни своему обладателю.

Для мальчиков же лучшим вариантом будет Илья, Георгий, Борис, а также Николай. Эти имена обладают сильной энергетикой, притягивающей крепкие нервы, сибирское здоровье, а также способность избегать конфликты и несчастья.

Добавим, что к уникальным свойствам имен стоит добавить образ жизни человека. Ему не стоит надеяться лишь на свою врожденную энергетику. Все-таки к ней стоит добавить стремление жить здорово.

Отметим, что имя является неотъемлемой частью жизни любого человека. Да, от выбора имени может зависеть тот или иной аспект судьбы малыша, но больше всего будущее ребенка зависит в первую очередь от родительских воспитания и любви. Какое бы имя вы ни дали малышу, первым делом нужно заняться вопросом его мировосприятия. Если он вырастет хорошим человеком, родители выполнили свой долг на все сто процентов.

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