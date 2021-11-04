Экстремальная магнитная буря 4 и 5 ноября 2021 года обрушится на землян: мощные вспышки происходят на Солнце

2 ноября 2021 года метеорологические службы вновь зафиксировали мощный выброс корональной массы на поверхности Солнца. Новое облако энергетически заряженных частиц достигнет Земли уже 4 или 5 ноября. Сила предстоящей магнитной бури и класс вспышки не сообщается.
Dailymail.co.uk сообщает, что эта магнитная буря вновь вызовет невероятные северные сияния. Обычно они происходят в районе Северного и Южного полюсов, однако в этот раз они будут наблюдаться и в низких широтах - в Англии и Шотландии.
Специалисты в области астрономии сообщают, что Солнце вошло в свой новый 11-летний цикл, когда меняются его магнитные поля. Пик активности Солнца ожидается к 2025 году. А пока нам предстоит серия мощных магнитных бурь, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Метеозависимым предлагается более внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все рекомендации врачей.
Сила и продолжительность предстоящей магнитной бури пока неизвестны, но могут быть сбои в работе электронных устройств и систем, радио и мобильной связи.