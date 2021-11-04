Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства

В России Министр просвещения поздравил жителей страны с праздником народного единства. Кравцов пожелал гражданам не забывать людей, которые рядом, не отступать от моральных ценностей и уважать окружающих людей.
– Единство играет большую роль в сохранении культуры внутри нашей страны и достижении больших целей. Призываю сохранять ценные для каждого вещи и жить в мире. Тогда мы сможем уверенно развиваться, – сказал Кравцов.
Также министр обратил внимание на перспективы в сфере образования, которые возможно реализовать, объединив преподавательские сообщества. Он заявил, что обмениваясь опытом специалисты смогут значительно повысить качество образования в стране.
Завершил свое поздравление министр пожеланиями.
– Желаю всем принимать обдуманные решения, проявлять терпение и внимание друг к другу и не терять связь с самим собой и окружающим миром, – пожелал министр просвещения.