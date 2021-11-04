Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства

2:25:0211/4/2021
0

Публикация с поздравлением появилась на сайте ведомства.

Сергей Кравцов поздравляет россиян. Фото: Официальный сайт Минпросвещения России

В России Министр просвещения поздравил жителей страны с праздником народного единства. Кравцов пожелал гражданам не забывать людей, которые рядом, не отступать от моральных ценностей и уважать окружающих людей.

– Единство играет большую роль в сохранении культуры внутри нашей страны и достижении больших целей. Призываю сохранять ценные для каждого вещи и жить в мире. Тогда мы сможем уверенно развиваться, – сказал Кравцов.

Также министр обратил внимание на перспективы в сфере образования, которые возможно реализовать, объединив преподавательские сообщества. Он заявил, что обмениваясь опытом специалисты смогут значительно повысить качество образования в стране.

Завершил свое поздравление министр пожеланиями.

– Желаю всем принимать обдуманные решения, проявлять терпение и внимание друг к другу и не терять связь с самим собой и окружающим миром, – пожелал министр просвещения.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравлениеминистрдень народного единстваСергей Кравцов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2:25:23 11/4/2021
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства
2:25:02 11/4/2021
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства
Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»
2:20:31 11/4/2021
Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»
БердскРосздравнадзор приказал искать тех россиян, которые заявляют о вреде вакцинации против коронавируса
2:19:02 11/4/2021
Росздравнадзор приказал искать тех россиян, которые заявляют о вреде вакцинации против коронавируса
Прикольные поздравления в День рождения кассового аппарата 4 ноября
2:15:36 11/4/2021
Прикольные поздравления в День рождения кассового аппарата 4 ноября
Что такое QR-код и откуда он берётся: QR-код переболевшего коронавирусом и как его найти на Госуслугах
2:13:10 11/4/2021
Что такое QR-код и откуда он берётся: QR-код переболевшего коронавирусом и как его найти на Госуслугах
БердскИзнасилованная студентка из Екатеринбурга могла все придумать из-за связи с клиентом, заявил вебкам-модель
2:09:34 11/4/2021
Изнасилованная студентка из Екатеринбурга могла все придумать из-за связи с клиентом, заявил вебкам-модель
Как лечить коронавирус в домашних условиях: о чем помнить даже при бессимптомном ковиде
2:08:19 11/4/2021
Как лечить коронавирус в домашних условиях: о чем помнить даже при бессимптомном ковиде
Три категорических запрета праздник Казанской иконы Божией Матери: что строго не делать и что делать обязательно 4 ноября
2:00:59 11/4/2021
Три категорических запрета праздник Казанской иконы Божией Матери: что строго не делать и что делать обязательно 4 ноября
БердскДень матери-2021: Какие выплаты получат россиянки в Бердске, Новосибирске, Москве, Подмосковье и Петербурге 28 ноября
1:46:29 11/4/2021
День матери-2021: Какие выплаты получат россиянки в Бердске, Новосибирске, Москве, Подмосковье и Петербурге 28 ноября