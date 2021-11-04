В Томске на кладбище нашли мертвого экс-судью. На месте смерти лежала мантия

В России СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения обгоревшего тела бывшего федерального судьи в Томской области. Останки Юрия Молчанова были найдены на одном из кладбищ в селе Молчаново, рядом с его телом была обнаружена судейская мантия.
– Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Данное деяние расценивается, как причинение смерти по неосторожности, – сообщили в ведомстве.
Напомним, 30 октября экс-судья Юрий Васильев отправился на автомойку, но за автомобилем мужчина не вернулся. Через некоторое время его тело было обнаружено на одном из местных кладбищ. Погибший долгое время работал в одном из судов населенного пункта.