Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Признаки ковида: какие органы в первую очередь инфицирует коронавирус. Какой инкубационный период у штамма «Дельта»

2:25:2311/4/2021,Ирина Новая
0

Успевший вытеснить конкурентов вариант «Дельта» обладает кратчайшим инкубационным периодом в 3-5 дней.

Британская «Альфа», терроризирующая европейские страны осенью 2020-го и зимой 2021-го, обнаруживает симптомы через 5-7 дней после попадания в организм. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»

Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»Росздравнадзор приказал искать тех россиян, которые заявляют о вреде вакцинации против коронавирусаЕщё 196 новости

Человеческий иммунитет – сложная система охраны от вторжений чужеродных организмов, паразитов и токсинов. Для того чтобы попасть внутрь, новому коронавирусу приходится преодолеть множество естественных барьеров, ожидающих его на пути. Это слизистые оболочки носа, рта, глаз и даже ушные каналы. Они страдают, когда становятся полем боя иммунитета с вирусом.

Начинается борьба не сразу. Первым частицам вируса, попавшим в организм, требуется некоторое время на размножение. Начинается инкубационный период, когда симптомов заболевания ещё нет. В это время отследить коронавирус в организме можно только тестом ПЦР. Поэтому людям предлагают протестироваться после контакта с заражённым.

Он уже внутри

Практически любое вирусное заболевание, от простуды и гриппа до ВИЧ-инфекции, имеет латентный период. Коронавирус – не исключение. Характерный для него интервал, зафиксированный Всемирной организацией здравоохранения – от 1 до 14 суток с момента заражения. Такой широкий разброс объясняется различием штаммов.

Успевший вытеснить конкурентов вариант «Дельта» обладает кратчайшим инкубационным периодом в 3-5 дней. Его усовершенствованная разновидность «AY4.2» может проявиться уже через сутки, если вирусная нагрузка высока.

Британская «Альфа», терроризирующая европейские страны осенью 2020-го и зимой 2021-го, обнаруживает симптомы через 5-7 дней после попадания в организм.

Ранние уханьские штаммы, с которых началась пандемия, требовали инкубационного периода в 7-14 дней.

Входные ворота

Первой страдает слизистая оболочка носа. Как только иммунитет обнаруживает вирус, здесь выделяется слизь для его обездвиживания. Она содержит интерфероны и иммуноглобулины, способные прикончить врага, не пуская его дальше в организм. Человек ощущает эту борьбу как насморк, заложенность и отёк в носоглотке. Группа исследователей из Массачусетского технологического института и Университета Миссисипи выяснила, что от качества работы иммунитета в носоглотке напрямую зависит течение коронавируса. В лучшем случае, пациент обойдётся лёгким насморком.

Второй «пограничный пост» – горло. Под влиянием коронавируса его слизистая оболочка активирует гены, приводящие иммунитет в боевую готовность. Снижение этой противовирусной реакции нередко приводит к тяжёлому течению болезни. Пока вирус в горле, ощущается першение, боль, ощущение кома и слизи. В результате начало коронавируса можно перепутать с ангиной.

Ещё одной находкой вышеупомянутых исследователей стала возможность коронавируса поражать внутреннее ухо. Находящиеся там волосковые клетки оказались уязвимыми для частиц вируса. Их поражение вызывало у пациентов шум в ушах, проблемы со слухом, потерю равновесия и головокружение.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас хороший иммунитет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Томске на кладбище нашли мертвого экс-судью. На месте смерти лежала мантия
2:36:23 11/4/2021
В Томске на кладбище нашли мертвого экс-судью. На месте смерти лежала мантия
5 ноября церковь чтит память двоюродного брата Иисуса Христа Апостола Иакова, брата Господня по плоти: история жизни святог
2:30:53 11/4/2021
5 ноября церковь чтит память двоюродного брата Иисуса Христа Апостола Иакова, брата Господня по плоти: история жизни святог
Как Новолуние в Скорпионе 5 ноября 2021 года повлияет на вашу личную жизнь
2:30:18 11/4/2021
Как Новолуние в Скорпионе 5 ноября 2021 года повлияет на вашу личную жизнь
2:25:23 11/4/2021
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства
2:25:02 11/4/2021
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем народного единства
Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»
2:20:31 11/4/2021
Антитела к коронавиурусу: сколько месяцев сохраняются после перенесенного ковида и вакцинации. Как антитела реагируют на штаммы SARS-CoV-2, «Альфа», «Бета» и «Дельта»
БердскРосздравнадзор приказал искать тех россиян, которые заявляют о вреде вакцинации против коронавируса
2:19:02 11/4/2021
Росздравнадзор приказал искать тех россиян, которые заявляют о вреде вакцинации против коронавируса
Прикольные поздравления в День рождения кассового аппарата 4 ноября
2:15:36 11/4/2021
Прикольные поздравления в День рождения кассового аппарата 4 ноября
Что такое QR-код и откуда он берётся: QR-код переболевшего коронавирусом и как его найти на Госуслугах
2:13:10 11/4/2021
Что такое QR-код и откуда он берётся: QR-код переболевшего коронавирусом и как его найти на Госуслугах
БердскИзнасилованная студентка из Екатеринбурга могла все придумать из-за связи с клиентом, заявил вебкам-модель
2:09:34 11/4/2021
Изнасилованная студентка из Екатеринбурга могла все придумать из-за связи с клиентом, заявил вебкам-модель