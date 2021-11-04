Признаки ковида: какие органы в первую очередь инфицирует коронавирус. Какой инкубационный период у штамма «Дельта»

Человеческий иммунитет – сложная система охраны от вторжений чужеродных организмов, паразитов и токсинов. Для того чтобы попасть внутрь, новому коронавирусу приходится преодолеть множество естественных барьеров, ожидающих его на пути. Это слизистые оболочки носа, рта, глаз и даже ушные каналы. Они страдают, когда становятся полем боя иммунитета с вирусом.
Начинается борьба не сразу. Первым частицам вируса, попавшим в организм, требуется некоторое время на размножение. Начинается инкубационный период, когда симптомов заболевания ещё нет. В это время отследить коронавирус в организме можно только тестом ПЦР. Поэтому людям предлагают протестироваться после контакта с заражённым.
Он уже внутриПрактически любое вирусное заболевание, от простуды и гриппа до ВИЧ-инфекции, имеет латентный период. Коронавирус – не исключение. Характерный для него интервал, зафиксированный Всемирной организацией здравоохранения – от 1 до 14 суток с момента заражения. Такой широкий разброс объясняется различием штаммов.
Успевший вытеснить конкурентов вариант «Дельта» обладает кратчайшим инкубационным периодом в 3-5 дней. Его усовершенствованная разновидность «AY4.2» может проявиться уже через сутки, если вирусная нагрузка высока.
Британская «Альфа», терроризирующая европейские страны осенью 2020-го и зимой 2021-го, обнаруживает симптомы через 5-7 дней после попадания в организм.
Ранние уханьские штаммы, с которых началась пандемия, требовали инкубационного периода в 7-14 дней.
Входные воротаПервой страдает слизистая оболочка носа. Как только иммунитет обнаруживает вирус, здесь выделяется слизь для его обездвиживания. Она содержит интерфероны и иммуноглобулины, способные прикончить врага, не пуская его дальше в организм. Человек ощущает эту борьбу как насморк, заложенность и отёк в носоглотке. Группа исследователей из Массачусетского технологического института и Университета Миссисипи выяснила, что от качества работы иммунитета в носоглотке напрямую зависит течение коронавируса. В лучшем случае, пациент обойдётся лёгким насморком.
Второй «пограничный пост» – горло. Под влиянием коронавируса его слизистая оболочка активирует гены, приводящие иммунитет в боевую готовность. Снижение этой противовирусной реакции нередко приводит к тяжёлому течению болезни. Пока вирус в горле, ощущается першение, боль, ощущение кома и слизи. В результате начало коронавируса можно перепутать с ангиной.
Ещё одной находкой вышеупомянутых исследователей стала возможность коронавируса поражать внутреннее ухо. Находящиеся там волосковые клетки оказались уязвимыми для частиц вируса. Их поражение вызывало у пациентов шум в ушах, проблемы со слухом, потерю равновесия и головокружение.