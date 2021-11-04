Как Новолуние в Скорпионе 5 ноября 2021 года повлияет на вашу личную жизнь

Новолуния предоставляют вам прекрасную возможность на минутку изучить, что именно работает, а что нет в ваших любовных и романтических отношениях.
А поскольку этот год быстро приближается к завершению, нет лучшего времени для того, чтобы заглянуть внутрь, чтобы определить намерения двигаться вперед, независимо от того, что происходит в вашей текущей ситуации, пишет Your Tango.
Когда в Скорпионе наступит новолуние в ноябре 2021 года и как его лунная энергия повлияет на вашу личную жизнь?Новолуние наступает 4 ноября. Когда в этот день Солнце и Луна встречаются в Скорпионе, у вас есть идеальный рецепт для глубокого погружения в душу.
Скорпионом правит планета Плутон, римский бог подземного мира, и вы знаете, что он не был легковесом. Поэтому неудивительно, что Хэллоуин, также известный как День мертвых во многих культурах, приходится на цикл Скорпиона, который длится с 22 октября по 21 ноября этого года.
Ваш знак Солнца, иногда называемый вашим знаком зодиака, - это знак зодиака, которому соответствует ваш день рождения.Это время года, когда Солнце проходит через это созвездие на небе.
И если вы видели свою натальную карту, которая показывает расположение всех планет в точное время вашего рождения, вы, вероятно, уже знаете, что гороскопы и знаки зодиака намного сложнее.
Тем не менее, если когда-либо и был знак Солнца, истинные цвета которого сияют, то это Скорпион, потому что он настолько интенсивен и харизматичен.
На самом деле это немного иронично, что Скорпионов так легко узнать, поскольку они также могут быть действительно скрытными и скрытными. Конечно, это только добавляет им привлекательности.
Если вы знаете кого-то, у кого много энергии Скорпиона , они обычно довольно многослойны, что может придавать им вид загадочности. Обычно они привлекают вас своим личным магнетизмом.
Качества Новолуния в Скорпионе«Преисподняя» Плутона - мощная метафора для нашего личного подсознания, поскольку оно заставляет нас исследовать наши сокровенные чувства, побуждения и психологический склад ума.
И тот факт, что Скорпион - водный знак, только углубляет это исследование. Это также объясняет стремление Скорпиона к трансформации, самообладанию и расширению возможностей, а также к значимой, близкой связи с другими.
И какой для вас самый интимный способ установить с кем-то отношения? Конечно, через секс!
Когда вы подключаетесь к сексуальной энергии Скорпиона, вы не можете не решать проблемы контроля, власти и манипуляции.
Итак, как вы можете использовать мощную энергию приближающегося Новолуния в Скорпионе, чтобы углубить свои интимные отношения?Новолуние, в общем, всегда идеальное время для того, чтобы посеять семена идей, планов и действий, которые вы хотите развить в ближайшие недели, когда сама Луна снова приближается к полной.
Если вы действительно стремитесь максимизировать эту устанавливающую намерение энергию , лучше всего сделать это в течение 3 дней после фактической даты Новолуния 4 ноября.
И если вы и / или ваш партнер являетесь Скорпионом по рождению, или если один из ваших лунных знаков находится в Скорпионе, вы получите дополнительный удар этой лунной любовной магии, что бы вы ни решили делать.
В любой преднамеренной работе с новолунием всегда полезно знать, какие символы и ассоциации следует использовать.
Вот несколько советов, с которых вы сможете начать создавать свой волшебный набор инструментов Скорпиона:
Энергия стихий: вода
Цвета: черный и фиолетовый
Драгоценные камни: опал и топаз
Цветы: хризантемы
Эфирные масла: иланг-иланг и пачули
Музыка: струнные инструменты и фортепиано
Еда / напитки: пряный и насыщенный вкус
С идеей, что все вещи глубокие и интимные, в качестве ваших наставников, вы можете пойти в любом из нескольких направлений, чтобы найти занятия и среду, которая улавливает страстную энергию Скорпиона.
В духе здоровой прелюдии начните с нескольких практических, но все же глубоко связывающих предложений, прежде чем переходить к более сочным.
Вот 5 идей, как провести любовную магию Новолуния в Скорпионе в этом году.
1. Изучите обе истории своих предков.Благодаря всеобщему празднованию Дня мертвых в честь предков по всему миру у вас есть довольно сильный космический толчок для изучения своего собственного.
Изучение вашего генеалогического древа сейчас в моде, и оно имеет еще более значимое влияние с точки зрения лунной любовной магии Скорпиона.
Чем лучше вы знаете своего возлюбленного и его происхождение, тем глубже вы понимаете, что их движет. Кроме того, это увлекательно и интересно узнать больше об обоих ваших предках.
Кто знает, может вы дальние родственники, 10 раз снимали!
2. Настройте отношения с помощью семейной терапии или коучинга.Поговорим о глубоком погружении в душу. Делиться своими страхами, секретами и сожалениями может быть ужасно.
С помощью опытного гида вы и ваш партнер сможете избавиться от слоев недопонимания или недоверия, чтобы достичь новых глубин близости.
И угадай что? Это только усилит ваши занятия любовью и чувство связи.
Если вы чувствуете, что потеряли чувство возбуждения и открытия, которое у вас было при первой встрече, возможно, это потому, что один или оба перестали подвергаться эмоциональному риску. Требуется смелость, чтобы исследовать старые раны, а может быть, и более недавние.
Сохранять приверженность своему собственному и личному росту и процессу самопознания друг друга - это абсолютный способ номер один сохранить ваши отношения здоровыми и крепкими.
3. Примите водную энергию Новолуния в Скорпионе буквально!Если вы хотите совместить этот глубокий разговор о душе самостоятельно с небольшой чувственной магией воды, определенно встречайтесь в ванне .
Добавьте несколько капель чувственного эфирного масла иланг-иланга в ванну и окружите себя множеством многослойных (понимаете ?!) цветов хризантемы.
Вы можете послушать мягкую фортепианную музыку, просто прижимаясь друг к другу и разговаривая.
Французский композитор и пианист Эрик Сати - отличный выбор для этого. Или, если вы планируете быть немного более агрессивным, «Mysterious Ways» от U2 и «I Put a Spell on You» от Creedence Clearwater Revival - идеальный выбор.
Вы даже можете принять метафору с дайвингом более смело и спланировать отпуск с аквалангом!
4. Запланируйте романтическое и душное свидание.Никакая лунная любовная магия не будет полной, если вы не проведете вместе особую ночь на тему Скорпиона.
Вы, безусловно, можете начать с чувственной ванны дома - не может быть более уединенной и уютной, чем это, пока дети отправлены на прогулку.
Или поищите рестораны с темной, интимной атмосферой, возможно, даже в подземной обстановке, чтобы максимизировать связь с преступным миром.
Где бы вы ни были, обязательно найдите творческие способы сочетать пряные, интенсивные вкусы, которые питают вкус Скорпиона, например, сальса или имбирное пиво, или даже экзотические продукты, такие как сыр рокфор и кампари, одни из моих личных фаворитов.
5. Попробуйте новые позы для секса!Из трех водных знаков, ориентированных на чувства, два других - Рак и Рыбы, а Скорпион определенно самый чувственный и связанный с телом. Итак, это Новолуние идеально подходит для опробования новых идей эмоциональных связей через занятия любовью.
Хорошее место для начала - Камасутра, древний индуистский текст, который предлагает стихи и прозу о том, как достичь удовольствия во всех аспектах вашей жизни.
Хотя он наиболее известен тем, что предлагает множество креативных сексуальных позиций с иллюстрациями, которые составляют лишь примерно 20 процентов книги, хотя это определенно самая важная информация для нашего внимания к сексуальным Скорпионам.
Пусть вас не пугает тот факт, что это книга. Это действительно делает чтение сексуальным, и когда вы закончите, вы сможете практиковать все, что узнали!
Когда вы играете с энергией Новолуния, есть множество направлений, и лунная любовная магия Скорпиона особенно мощна, чтобы еще глубже погрузиться в ваши отношения.