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04.11
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Онкологи обнаружили новый способ лечения рака: Паразит спасает жизнь

2:54:3511/4/2021
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Паразит живет в организме пациента и выделяет много белка.

Китайские ученые нашли паразит, который помогает бороться с раком. Фото: Pixabay.com

В Китае специалисты из Ноттингемского университета, Унниверситета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси установили, что паразит Toxoplasma gondii отлично помогает организму, который ведет борьбу c онкологическими опухолями.

Такой паразит живет в организме пациента и выделяет много белка, что помогает усилить иммунную защиту.

В ходе эксперимента ученые создали большой вид этого паразита, ограничив его способности к размножению. Затем специалисты ввели инъекцию в опухоли мышей, которые не были воспалены и не вызывали иммунный ответ.

После введения укола началось повышение иммунного ответа организма и пошло воспаление новообразований. Также снизился темп рост опухолей, что продлевает жизнь зараженного организма.

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раклекарствоинъекцияУченые.
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