Онкологи обнаружили новый способ лечения рака: Паразит спасает жизнь

В Китае специалисты из Ноттингемского университета, Унниверситета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси установили, что паразит Toxoplasma gondii отлично помогает организму, который ведет борьбу c онкологическими опухолями.
Такой паразит живет в организме пациента и выделяет много белка, что помогает усилить иммунную защиту.
В ходе эксперимента ученые создали большой вид этого паразита, ограничив его способности к размножению. Затем специалисты ввели инъекцию в опухоли мышей, которые не были воспалены и не вызывали иммунный ответ.
После введения укола началось повышение иммунного ответа организма и пошло воспаление новообразований. Также снизился темп рост опухолей, что продлевает жизнь зараженного организма.