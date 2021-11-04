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В Бердске жители ул. Ключевой две недели умоляют депутата Владимира Голубева избавить их от глины и мусора под окнами

3:28:4811/4/2021,Алина Бурова
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Депутат 22 октября заявлял, что материалы должны увезти в ближайшее время, но бердчане возмущены. Мол, понятие это растяжимое и неоднозначное, а когда будут действия.

Жители Бердска сфотографировали участок с глиной в снегу. Фото: Предоставлено героиней

Жители улицы Ключевой интересуются, когда уберут глину и строительный мусор, находящийся неподалеку от дома №59.

Как поведала «Курьер.Среда» одна из жительниц улицы, в настоящее время место, где располагаются строительные материалы, присыпало снегом. При взгляде на пространство создается ощущение, что так и «должно быть».

- Как я и предполагала, снег выпал, а мусор и ныне там. Кто выдал это разрешение на временное складирование, которое уже 2 года продолжается? - произнесла бердчанка.

Напомним, что дома ул. Ключевой относятся к округу депутата Владимира Голубева. Владимир Алексеевич 22 октября заявлял  «Курьер.Среда», что  у компании, которая складировала землю, есть разрешение. Народный избранник говорил, что мусор уберут, а глину вывезут в ближайшее время, однако горожане утверждают, что «ближайшее время» понятие неоднозначное.

Редакции не удалось связаться с лицами,  отвечающими за участок, на котором расположена глина. Отсутствие связи может быть связано с ноябрьскими праздниками. Пока жителям ул. Ключевой остается надеяться, что их просьбы будут услышаны и вид из окна станет более приятен глазу.

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