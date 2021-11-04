В Бердске жители ул. Ключевой две недели умоляют депутата Владимира Голубева избавить их от глины и мусора под окнами

Жители улицы Ключевой интересуются, когда уберут глину и строительный мусор, находящийся неподалеку от дома №59.
Как поведала «Курьер.Среда» одна из жительниц улицы, в настоящее время место, где располагаются строительные материалы, присыпало снегом. При взгляде на пространство создается ощущение, что так и «должно быть».
- Как я и предполагала, снег выпал, а мусор и ныне там. Кто выдал это разрешение на временное складирование, которое уже 2 года продолжается? - произнесла бердчанка.
Напомним, что дома ул. Ключевой относятся к округу депутата Владимира Голубева. Владимир Алексеевич 22 октября заявлял «Курьер.Среда», что у компании, которая складировала землю, есть разрешение. Народный избранник говорил, что мусор уберут, а глину вывезут в ближайшее время, однако горожане утверждают, что «ближайшее время» понятие неоднозначное.
Редакции не удалось связаться с лицами, отвечающими за участок, на котором расположена глина. Отсутствие связи может быть связано с ноябрьскими праздниками. Пока жителям ул. Ключевой остается надеяться, что их просьбы будут услышаны и вид из окна станет более приятен глазу.