Вирусолог Бутенко заявил о появлении новых штаммов коронавируса в ноябре 2021 года

Александр Бутенко – профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи заявил, что россияне, которые проведут за границей период нерабочих дней, объявленный для нормализации ситуации с короавирусом, завезут в Россию новые штаммы.
– Поездки опасны не только для самих путешественников, но и для тех, кто будет контактировать с ними после. Они могут стать источниками заражения новыми вирусами, – считает вирусолог.
Также профессор заявил, что эффективность таких дней была бы выше, если бы россияне не стремились к поездкам за границу.
– Если появится штамм, специалистам придется снова ломать голову над его профилактикой, – заявляет Бутенко.
Напомним, нерабочая неделя была объявлена в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. А руководителям регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни с 23 октября и продлевать их после 7 ноября, если в этом есть острая необходимость.