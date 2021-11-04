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Вирусолог Бутенко заявил о появлении новых штаммов коронавируса в ноябре 2021 года

3:15:0311/4/2021
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Мужчина заявил, что их могут завести россияне, отправившиеся за границу.

Новые виды коронавируса могут появиться в России. Фото: Pixabay.com

Александр Бутенко – профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи заявил, что россияне, которые проведут за границей период нерабочих дней, объявленный для нормализации ситуации с короавирусом, завезут в Россию новые штаммы.

– Поездки опасны не только для самих путешественников, но и для тех, кто будет контактировать с ними после. Они могут стать источниками заражения новыми вирусами, – считает вирусолог.

Также профессор заявил, что эффективность таких дней была бы выше, если бы россияне не стремились к поездкам за границу.

– Если появится штамм, специалистам придется снова ломать голову над его профилактикой, – заявляет Бутенко.

Напомним, нерабочая неделя была объявлена в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. А руководителям регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни с 23 октября и продлевать их после 7 ноября, если в этом есть острая необходимость.

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россияненерабочие дниКовидновый штамм
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