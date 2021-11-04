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В ноябре Wink (18+) открывает для зрителей классику в новом ракурсе

2:54:0711/4/2021
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Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

В подписке видеосервиса в ноябре также появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев.

Подготовиться к зиме пользователям цифрового видеосервиса Wink (18+) «Ростелекома» помогут захватывающие сериалы, путешествия в космосе и во времени, а также новое прочтение литературной классики XX века.
Открывает список картина классика российского кинематографа Глеба Панфилова — фильм «Иван Денисович» (16+) по мотивам знаменитой повести Александра Солженицына. Историю бывшего военнопленного Ивана Шухова, которая уместилась в один день, прожитый накануне завершения 10-летнего заключения в лагере, режиссер увидел особым взглядом. Большой удачей стало приглашение на главную роль Филиппа Янковского.
Триллер «Чужая земля» (16+) ответит на вопрос, сможет ли Земля после экологической катастрофы снова стать колыбелью цивилизации. Спасаясь на другой планете, люди смогли выжить. Спустя время трое ученых отправляются на Землю, чтобы изучить изменения природы. Фантастическую тему поддержит сериал «Страна чудес» (16+), в котором герой путешествует во времени. Авторы российского фильма «Бендер. Последняя афера» (16+) тоже предлагают отправиться в прошлое. Эта картина — третий пазл в приквеле истории о великом комбинаторе.
Настоящая музыкальная драма легла в основу сюжета российского сериала «Струны» (18+). Четыре студента-виолончелиста еще учатся в академии Гнесиных, но уже популярны — видео с участием струнного квартета случайно стало вирусным. Все молодые актеры в кадре самостоятельно играют на инструментах, так что это действительно вызов. В сериале звучат не только сюиты Баха, но современные хиты. Показ сериала уже стартовал в видеосервисе Wink (18+).
В подписке видеосервиса в ноябре также появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»
Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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