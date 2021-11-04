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В Бердске для сомневающихся в вакцинации от коронавируса и желающих поставить прививку в ЦГБ работает новый специальный телефон

3:34:2811/4/2021,Анастасия Солодкова
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Из-за роста заболеваемости и высокой нагрузки на операторов больничного call-центра, запись на введение вакцины вывели на отдельный номер. Прививочные пункты открыты и в нерабочие дни.

Жители Микрорайона могут поставить прививку от ковида в поликлинике на ул. Пушкина. Фото: БЦГБ
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Руководство Бердской ЦГБ приняло решение сделать запись на вакцинацию от коронавируса более удобной. Для этого организовали специальный телефон, чтобы разгрузить больничный call-центр. Теперь запись на прививку против ковида и гриппа можно сделать только по номеру 8 (383-41) 5-57-30.

Как сообщили в горбольнице, по этому же телефону полную информацию о вакцинации могут получить те, кто сомневается, нужно ли прививаться, какова опасность и эффективность введения вакцины. Уточняется, что прежний телефон единой службы ЦГБ (5-56-10) по вопросам вакцинации больше не работает. Объясняется это ухудшением эпидемиологической обстановки в городе и ростом числа зараженных COVID-19

- Нагрузка на операторов call-центра кардинально увеличилась. Число заболевших граждан растет, и многим необходима запись к врачу. Для удобства пациентов и повышения качества дозвона, теперь запись на вакцинацию будет производиться только по специальному телефону, - подчеркнули в горбольнице.

Как сообщал «Курьер.Среда», пункты вакцинации работают в Бердске даже в нерабочие дни, в том числе и в День народного единства. В поликлиниках на ул. Пушкина, 172 и ул. Островского, 53 в дни 4, 5, 6, 7 ноября поставить прививку можно с 9.00 до 15.00. Напомним, что жителям Микрорайона за своей дозой вакцины необходимо ехать на ул. Пушкина, поскольку поликлиника в больничном городке на ул. Боровой временно не проводит прививочную кампанию из-за подготовки к открытию Центра амбулаторной наркологической помощи.

Напомним, что до 21 октября должны вакцинироваться в обязательном порядке сотрудники определенных сфер, в том числе чиновники, иначе они не могут быть допущены к работе.

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нерабочие дникоронавирусзапись на прививкупункты вакцинацииБердская ЦГБ
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